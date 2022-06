Gemeente Utrecht mengt zich weer in ‘actief grondbeleid’, koopt percelen in Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht heeft op 21 juni voorkeursrecht gevestigd op stukken grond in de Merwedekanaalzone. Dat houdt in dat de gemeente als eerste partij mag zeggen of ze de grond wil kopen. Zogenoemd ‘actief grondbeleid’ door de gemeente was de laatste acht jaar maar sporadisch van toepassing. Fractievoorzitter Rick van der Zweth (PvdA) juicht de ontwikkeling in het grondbeleid toe.

De gemeente heeft voorlopig voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen in het oostelijke deel van deelgebied 6 in de Merwedekanaalzone. Dit betekent dat de eigenaar van de grond de gemeente voorrang moet geven bij het verkopen van de grond. De gemeente kan hiermee meer grip krijgen op de grondmarkt. Dat wil zeggen: torenhoge grondprijzen zouden kunnen worden tegengegaan.

Een ‘positieve ontwikkeling’, volgens Van der Zweth. “De laatste acht jaar was het vrijwel niet meer van toepassing, op een enkele uitzondering na. In de nieuwe coalitie hebben we afgesproken dat we het weer kan, dit is het eerste bewijs.”

Met dit actief grondbeleid kan de gemeente als grondeigenaar meer sturen; ze kan zelf een bestemmingsplan en een exploitatieplan opstellen. Ook maakt de gemeente de grond bouwrijp. Aan de andere kant kunnen gemeenten ook meer risico lopen met actief grondbeleid, omdat grondaankopen ook grote investeringen kunnen betekenen.