Gemeente Utrecht moet bezuinigen vanwege onverwacht extra tekort van 40 miljoen euro

De gemeente Utrecht heeft te kampen met financiële tegenwind. Burgemeester en wethouders (B&W) spreekt van een ‘ravijn’ als gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid. Hoewel een deel van de bezuinigingen al lange tijd in beeld zijn, blijkt uit nieuwe berekeningen van de gemeente dat de opgave veel groter is dan eerder gedacht. B&W spreekt van ‘een nieuwe uitdaging waarvoor stevig ingrijpen noodzakelijk is’ en gaat bezuinigen.



Net als andere gemeenten krijgt Utrecht vanaf 2026 minder geld van Den Haag. De gemeente had berekend dat het zou gaan om een jaarlijks tekort van 21 tot 35 miljoen euro vanaf 2027. Nieuwe berekeningen laten echter zien dat het gaat om een veel groter financieel gat. In 2027 komt er daardoor een jaarlijks tekort bij van 40 miljoen euro. En ook dit jaar blijkt er minder geld dan eerder berekend. Presenteerde de gemeente eerder nog een sluitende begroting voor 2024, met de nieuwe berekeningen is sprake van een tekort van 30 miljoen euro.

Suzanne Schilderman, wethouder Financiën: “Alle gemeenten in Nederland worden hard geraakt door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Ook Utrecht. Helaas is het tekort door de bezuinigingen groter dan we dachten. Dat betekent dat onze opdracht richting de stad om financieel gezond te blijven ingewikkelder wordt en dat we in aanloop naar de voorjaarsnota van dit jaar een lastige puzzel moeten leggen.”

Fouten

Het forse extra tekort komt nu pas in beeld doordat de gemeente is gestuit op eerder gemaakte fouten in de begroting. Volgens B&W zijn de fouten gemaakt doordat de gemeente onvoldoende specialistische kennis in huis had om de complexe uitkering van het Rijk op een goede manier in de gemeentelijke begroting te verwerken. Om herhaling te voorkomen, meldt het college tal van maatregelen. Zo worden onderzoeken gedaan, personeel opgeleid en is een externe specialist aangetrokken.

Bezuinigen

Hoewel de gemeente met deze maatregelen de eigen organisatie op orde hoopt te brengen, is het financiële gat is er niet mee gedicht. Daarom zijn nu bezuinigingen aangekondigd.

Wethouder Schilderman verwoordt het alsvolgt: “We kunnen niet anders dan nu direct kijken naar maatregelen om het tekort op te lossen. We gaan dit op een verantwoorde manier doen. De gemeente heeft bijvoorbeeld heel veel plannen in het vooruitzicht, waarvan niet alles haalbaar en uitvoerbaar is; die gaan we als eerste kritisch bekijken.” Waar op bezuinigd gaat worden is nog niet bekend.

Het college kondigt bezuinigingsplannen aan voor een bedrag dat op termijn oploopt tot 75 miljoen euro per jaar. Het kan zijn dat er dit jaar al bezuinigd wordt. De voorstellen voor bezuinigingen zal B&W doen in de voorjaarsnota die in mei naar de gemeenteraad wordt gestuurd. De raad zal vervolgens een besluit nemen over de bezuinigingen.

Lobby

Naast het op orde brengen van de Utrechtse begroting en organisatie is de gemeente in gesprek met het Rijk. Wethouder Schilderman: “We blijven natuurlijk lobbyen richting het Rijk en de formerende partijen. De boodschap blijft hetzelfde: gemeenten krijgen onvoldoende geld om hun taken uit te kunnen voeren. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.”