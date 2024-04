De gemeente Utrecht moet op zoek naar 1.071 extra plekken voor asielzoekers. Dat is het gevolg van de aangenomen Spreidingswet. De plekken moeten medio 2025 geregeld zijn. De gemeente laat nu al weten dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken en streeft naar ten minste 574 nieuwe plekken voor asielzoekers.

Door de nieuwe Spreidingswet moet gemeente Utrecht 1.988 asielopvangplekken beschikbaar hebben. Op dit moment is er plek voor ongeveer 1.300 asielzoekers, alleen niet al deze plekken tellen mee volgens de Spreidingswet omdat sommige locaties tijdelijk zijn. Alleen plekken die tot 1 februari 2026 beschikbaar zijn, mogen meetellen.

Ongeveer 900 van de huidige opvangplekken zijn er ook nog op 1 februari 2026, dus moet de gemeente op zoek naar het resterende aantal. De gemeente denkt nu al dat het niet gaat lukken om deze 1.071 extra plekken te realiseren. Het streven is daarom 574 locaties. De bedden moeten medio 2025 gereed zijn.

“We zien dat dit een heel grote uitdaging zal zijn in de tijd van nu: de grote druk op de opvang voor mensen die dakloos zijn geraakt uit Nederland of daarbuiten, opvang voor gevluchte Oekraïners, een krapte aan geschikte locaties, een grote schaarste aan woningen waardoor mensen in diverse opvangvormen niet uit kunnen stromen naar een woning en de gemeentelijke financiën die onder druk staan,” aldus wethouder Rachel Streefland.