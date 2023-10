Gemeente Utrecht neemt extra maatregelen tegen criminaliteit en overlast in omgeving van Park Lepelenburg

De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de overlast en criminaliteit in Park Lepelenburg tegen te gaan. Omwonenden en bezoekers hebben last van alcohol- en drugsverslaafden die regelmatig in en rond het park rondhangen.

Meerdere gebieden in Utrecht kampen met overlast van alcohol- en drugsverslaafden die rondhangen en problemen veroorzaken. Eerder waren er vooral incidenten in de omgeving van het Lucasbolwerk, maar nu ervaren ook omwonenden en bezoekers van Park Lepelenburg overlast van alcohol- en drugsverslaafden.

Sinds 1 augustus is het in Utrecht verboden om in de openbare ruimte harddrugs te gebruiken, maar dat lijkt niet genoeg om de overlast bij Park Lepelenburg tegen te gaan. De gemeente komt nu in samenwerking met de politie en verschillende maatschappelijke instellingen met een aanpak die de veiligheid in de buurt moet vergroten.

Maatregelen

Verschillende maatschappelijke instellingen – Veldwerk, Jellinek, Lister, Leger des Heils, Tussenvoorziening, Altrecht en Barka – vormen samen een team dat twee keer per dag een ronde doet langs plekken waar vaak overlast is. De bedoeling daarvan is dat er contact wordt gelegd met de overlastgevers en dat zij op weg worden geholpen naar de juiste hulpverleners. Verder zijn er in de omgeving meer politie en handhavers aanwezig.

De gemeente hangt voor de komende zes maanden ook een extra camera op bij Park Lepelenburg. “De camera is een extra middel om te handhaven”, zo legt de gemeente uit. Benadrukt wordt dat de camera’s niet in woningen kunnen kijken. Software zorgt ervoor dat er automatisch een grijs vlak over ramen van woningen wordt geplaatst, dat meedraait als de camera beweegt. De beelden van de camera mogen alleen onder aansturing van de politie worden bekeken en worden na 28 dagen automatisch gewist.