Gemeente Utrecht neemt maatregelen om fietsoversteek bij ’t Goylaan overzichtelijker te maken

Er kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan de veelbesproken kwestie rond ’t Goylaan. De gemeente Utrecht komt met een plan om de fietsoversteek bij het verkeersplein te verbeteren. Automobilisten klagen dat fietsers bij de oversteek met de Constant Erzeijstraat niet altijd goed zichtbaar zijn en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

De verkeersveiligheid is al sinds de oplevering van het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat onderwerp van discussie. In 2017 lag er een gloednieuw verkeersplein, maar omwonenden en gebruikers klaagden vanaf het begin over de onduidelijke situatie. De gemeente besloot uiteindelijk om het plein nog een keer aan te pakken. Begin 2020 werd het ontwerp bekendgemaakt en in oktober van dat jaar waren de werkzaamheden afgerond.

Wat volgde was een extra onderzoek, waaruit bleek dat er tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 nog altijd relatief veel ongelukken gebeurden. Met zeventien ongevallen waarbij schade aan bijvoorbeeld voertuigen werd veroorzaakt en vier ongelukken waarbij gewonden zijn gevallen, stond het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat bovenaan.

De gemeente plaatste vorige zomer een week lang camera’s om het aantal (bijna-)ongevallen op de fietsoversteek met de Constant Erzeijstraat in beeld te brengen. Dat is de plek waar de meeste ongelukken gebeuren. “Het is hier druk en fietsers komen hier uit vijf verschillende richtingen. Ook is de snelheid van passerende (brom-/snor)fietsers hoog en ziet het gemotoriseerd verkeer de fietsers pas laat, omdat ze uit onverwachte hoek komen of slecht zichtbaar zijn door bebouwing of ander verkeer”, aldus de gemeente.

Markering

De gemeente concludeert op basis van de onderzoeken dat er meer maatregelen nodig zijn. Daarom wordt binnenkort de markering op het voorrangsplein aangepast. Er komen pijlen op het fietspad om te benadrukken dat fietsers uit twee richtingen komen en er komen haaientanden. Ook wordt de bocht aangescherpt om te voorkomen dat fietsers met een te hoge snelheid oversteken. Automobilisten moeten de fietsers daardoor ook eerder zien aankomen.

Meer ‘ingrijpende’ maatregelen

De gemeente onderzoekt verder of er meer ‘ingrijpende’ maatregelen mogelijk zijn, zoals het aanleggen van een groenstrook tussen de parkeerplaats van het winkelcentrum en de Constant Erzeijstraat, het aanleggen van een nieuwe fiets- en voetgangersoversteek waardoor de drukte op het voorrangsplein vermindert en het verlagen van de snelheid. Daar gaat de gemeente de komende tijd verder over nadenken.

Het weghalen van de tweerichtingen-fietsoversteek is volgens de gemeente geen oplossing. “Fietsverkeer zal hier gebruik van blijven maken (spookfietsen), omdat het de snelste route is van en naar het winkelcentrum én de snelste en meest directe route is voor het doorgaande fietsverkeer.”

Uit het onderzoek volgden ook twee mogelijke maatregelen die de gemeente niet doorvoert. Het gaat om het plaatsen van fluorescerende borden en knipperende led-lampjes in het fietspad. “Uit ervaring weten wij dat deze maatregelen weggebruikers juist kunnen afleiden en daarmee niet het gewenste effect hebben”, zegt de gemeente.

Linschotensingel en Marnixlaan

De gemeente besloot eerder ook al de kruising bij ’t Goylaan en de Linschotensingel opnieuw in te richten. In de spitsperiode staat het verkeer regelmatig stil op het voorrangsplein. Dit komt vooral door filevorming vanaf het nabijgelegen kruispunt met verkeerslichten met de Linschotensingel. Daardoor ontstaat er al snel verkeersdrukte op het voorrangsplein, wat ook bijdraagt aan de onveiligheid daar.

De gemeente deed verder onderzoek naar het voorrangsplein op de Marnixlaan, van Egmondkade en Royaards van den Hamkade. Het voorrangsplein is hier nagenoeg hetzelfde als die op ‘t Goylaan, maar volgens de gemeente is het plein ruimer ingericht en overzichtelijker waardoor automobilisten fietsers beter zien aankomen. De gemeente ziet op basis van dit onderzoek daarom geen reden om maatregelen te treffen op de voorrangspleinen op de Marnixlaan. Wel worden er verdere onderzoeken gedaan.