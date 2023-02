Gemeente Utrecht neemt maatregelen tegen toenemende overlast in Lombok

De gemeente Utrecht gaat extra actie ondernemen om de toenemende overlast in de wijk Lombok tegen te gaan. Dat kondigde burgemeester Sharon Dijksma aan tijdens het wekelijkse vragenuur. Een groep van ongeveer twintig mannen veroorzaakt in de Utrechtse wijk de laatste tijd veel overlast en pleegt strafbare feiten.

Lombok wordt de laatste tijd flink geteisterd door een serie van winkeldiefstallen, zakkenrollen, intimidatie, bedreiging en middelengebruik. Vanwege deze toenemende overlast stelde raadslid Tess Meerding van de VVD vragen aan burgemeester Dijksma. De burgemeester van Utrecht herkent het geschetste beeld. “Aan de Timorkade, de Damstraat en Kanaalstraat zien we echt een toename van overlast en strafbare feiten. Die worden veroorzaakt door een groep met een harde kern van ongeveer vijftien tot twintig mannen.”

Sinds november is er in de omgeving van de Timorkade al een stijging te zien van het aantal diefstallen en meldingen van overlast. Dat heeft onder andere te maken met eerdere overlast onder het Bollendak bij station Utrecht Centraal. Na maatregelen te hebben genomen om de problemen daar tegen te gaan, heeft een deel van die groep zich verplaatst naar Lombok. Fractievoorzitter van D66 Maarten Koning spreekt van een waterbedeffect. De burgemeester is het daar deels mee eens. “Een deel van de groep overlapt elkaar, maar niet allemaal”, zei de burgemeester, om er vervolgens aan toe te voegen: “We moeten voorkomen dat dit een soort vervelend rondreizend circus in de stad wordt.”

Maatregelen

Sinds 2016 is er al een gebiedsgerichte aanpak voor Lombok. Daardoor is er een straatconciërge gekomen, een extra wijkboa en meer jongerenwerk. Volgens burgemeester Sharon Dijksma heeft die aanpak wel degelijk effect gehad, maar is er nieuwe overlast bijgekomen. “Datgene dat we hebben gedaan blijkt onvoldoende om de huidige problematiek het hoofd te bieden.”

Dat betekent dat aanvullende acties nodig zijn. Zo zijn er de afgelopen periode extra politie, gemeentelijke handhaving en winkelstewards ingezet om de overlast tegen te gaan. Ook is er een speciale appgroep waarin bewoners en ondernemers de overlast veiliger en makkelijker kunnen melden. Daarnaast is er op de Timorkade een flexibele camera neergezet. Verder is de gemeente bezig met persoonsgerichte aanpak voor de zogenaamde bekende overlastgevers.

Gebiedsverboden

Ook wordt nog gekeken of er gebiedsverboden opgelegd kunnen worden. Vanaf zaterdag komt er in ieder geval tijdelijk extra toezicht van het flexteam van de gemeentelijke handhaving in de Kop van Lombok en in het stationsgebied.

De burgemeester waarschuwt er tenslotte voor dat het probleem dat deze groep veroorzaakt niet op korte termijn is op te lossen en dat de gemeente daarbij hulp nodig heeft van de landelijke overheid.