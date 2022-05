Gemeente Utrecht neemt Oekraïense ambtenaren in dienst ter ondersteuning van wederopbouw

De gemeente Utrecht gaat één of twee Oekraïense ambtenaren in dienst nemen en wil op die manier een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Oekraïne. De ambtenaren worden aangedragen door Ro3kvit, een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de wederopbouw.

De Oekraïense president Zelensky vroeg het Nederlandse parlement op 31 maart om steun, specifiek bij de wederopbouw van het land. Daarnaast zijn er inmiddels een heleboel gevluchte Oekraïners in Nederland terechtgekomen, die hun netwerk in Europa benaderen om zinvol werk te kunnen doen.

Het samenwerkingsverband Ro3kvit brengt de vraag en het aanbod bij elkaar. Ro3kvit ontstond in de internationale gemeenschap van stedenbouwkundig ontwerpers en onderzoekers. Doel van het samenwerkingsverband is om methodes te ontwikkelen voor de wederopbouw van Oekraïense steden. Ze doen dat met behulp van onder meer universiteiten en ontwerpbureaus. Het netwerk bestaat inmiddels uit vijftig leden uit twaalf landen. Vanuit Nederland is onder meer voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade betrokken.

Ro3kvit werkt op dit moment aan stedenbouwkundige toekomstvisies voor steden als Marioepol en Zaporizja, vluchtelingenwoningen die nodig zijn in West-Oekraïense steden, onderzoek naar erfgoed en culturele identiteit en herziening van energiebronnen en infrastructuur, met als doel om voor komende winter onafhankelijk te zijn van Russisch gas.

Oekraïense experts

De gemeente Utrecht hield zich tot nu toe vooral bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar wil verder kijken naar manieren waarop Utrecht bij kan dragen aan de wederopbouw van steden in Oekraïne. Ro3kvit is daar volgens de gemeente een mooie manier voor, omdat veel wordt samengewerkt met Oekraïense experts. Zij kennen de lokale context en weten hoe het lokale bestuur en organisaties in Oekraïne werken.

Vanwege de oorlog werken de experts niet vanuit Oekraïne, maar met een tijdelijk dienstverband bij Nederlandse steden. Utrecht is naar eigen zeggen de eerste stad die de stap zet om één of twee Oekraïense ambtenaren tijdelijk in dienst te nemen. Zij worden voorgedragen door Ro3kvit en worden ook door Ro3kvit begeleid.

Utrechtse werkzaamheden

De gemeente verwacht dat de Oekraïense ambtenaren de helft van de tijd via projecten van Ro3kvit werken aan de wederopbouw van Oekraïne. De andere helft van de tijd zijn ze met begeleiding vanuit Ro3kvit bezig met reguliere Utrechtse werkzaamheden.

De voorbereidingen van het project met één Oekraïense ambtenaar zijn inmiddels begonnen. Hij of zij komt te werken op de gemeenteafdeling Ruimte. Afhankelijk van de resultaten wordt gekeken of er nog een tweede Oekraïense ambtenaar in dienst wordt genomen.