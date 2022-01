Gemeente Utrecht neemt tot herinrichting tijdelijke maatregelen voor veiligere Sweder van Zuylenweg

De gemeente Utrecht gaat tijdelijke maatregelen nemen om de verkeersveiligheid van de Sweder van Zuylenweg te verbeteren, tot de straat wordt heringericht. Omwonenden klagen al langer dat de straat onveilig is en ook de PvdA Utrecht stelde al eens vragen over de kwestie.

Bewoners van de buurt en de Ludgerschool op de Sint Bonifaciusstraat gaven in 2019 al aan dat op de Sweder van Zuylenweg vaak te hard wordt gereden en dat het moeilijk is om de straat over te steken. De wethouder is destijds met de omwonenden in gesprek gegaan over de situatie.

Omwonenden, scholen en het wijkplatform dienden vorig jaar ook nog een petitie in bij de gemeente. Daarmee hoopten ze te bereiken dat de straat verkeersveiliger wordt, vooral voor voetgangers en fietsers. Dat gaat dus uiteindelijk gebeuren met een herinrichting, maar die werkzaamheden laten nog even op zich wachten.

Tijdelijke maatregelen

Wanneer de herinrichting precies begint, is nog niet bekend. Eneco gaat in het najaar van 2023 leidingen van het warmtenet vervangen en daarna kan de herinrichting van de straat beginnen.

De gemeente wil de verkeersveiligheid op de Sweder van Zuylenweg toch al zo snel mogelijk verbeteren en neemt daarom eerst tijdelijke maatregelen. De gemeente heeft een lijst opgesteld met korte-termijn-maatregelen, waarbij per maatregel is aangegeven wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Voorkeur

Maatregelen die de gemeente kan nemen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van lijnen of andere kleuren op de weg, het verbeteren van het zicht, het plaatsen van borden of het verbreden van fietsstroken. Omwonenden kunnen aan de gemeente laten weten welke maatregelen hun voorkeur hebben, schrijft de gemeente in een wijkbericht (pdf).

Wie de lijst met mogelijke maatregelen wil ontvangen, kan een mail sturen naar [email protected] Omwonenden kunnen vervolgens tot woensdag 26 januari per mail aangeven welke maatregelen ze graag willen. De gemeente beslist mede op basis van die reacties welke maatregelen er uiteindelijk genomen worden. Dat moet gaan gebeuren in het voorjaar.