Gemeente Utrecht niet eens met uitspraak rechtbank over locatie abortusdemonstratie

De gemeente Utrecht is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank over de locatie van de anti-abortusdemonstratie op de Biltstraat en gaat daarom in hoger beroep. De rechter meende dat de gemeente onzorgvuldig was geweest met het bepalen van de locatie van de demonstranten.

Anti-abortusdemonstranten kregen vorig jaar door burgemeester Sharon Dijksma onterecht een specifieke plek toegewezen bij het Vrelinghuis in Utrecht, zo liet de rechtbank weten. De gemeente zou niet goed hebben toegelicht waarom de gewenste plek van de demonstranten was afgewezen.

De gemeente Utrecht ziet dit toch echt anders, en gaat in hoger beroep. De burgemeester schrijft daarover: “Hierbij weeg ik niet alleen het demonstratierecht mee, maar ook de (grond)rechten van de kwetsbare vrouwen die de kliniek in vrijheid en ongestoord moeten kunnen bezoeken. Als het gaat over de demonstratie van 5 mei 2021, die overigens niet heeft plaatsgevonden, zie ik voldoende specifieke juridische aanknopingspunten om de verplaatsing in hoger beroep verder te onderbouwen.”

Meer redenen

Volgens de burgemeester zijn er meer redenen om in hoger beroep te gaan: “Abortusklinieken en de omgeving van die klinieken zijn namelijk moeilijk te vergelijken met andere demonstratielocaties. Deze plekken onderscheiden zich door de uiterst gevoelige medische ingrepen die daar plaatsvinden. Vrouwen die een abortuskliniek bezoeken voor een behandeling bevinden zich op een bepalend punt in hun leven. Het gaat om een zeer ingrijpende en emotioneel beladen beslissing die iemand psychisch zwaar kan belasten. Die situatie is kwetsbaar en raakt de kern van de persoonlijke levenssfeer.” Daarom verdienen bezoekers van abortusklinieken volgens de burgemeester extra bescherming.

In Utrecht wordt al jarenlang gesproken over de anti-abortusdemonstranten nabij de kliniek op de Biltstraat. Daarbij gaat het vaak over de bescherming van de vrouwen die de kliniek willen bezoeken en het recht op demonstratie. De burgemeester licht dit toe in een brief aan de raad: “Vanzelfsprekend hecht ik grote waarde aan het grondrecht om te demonstreren. In Utrecht faciliteren wij alle soorten demonstraties, ook als die plaatsvinden in de omgeving van de abortuskliniek. Maar ik zie wel dat het bij deze demonstraties schuurt en knelt. De impact die demonstraties daar hebben op bezoekers van de kliniek is namelijk niet te vergelijken met andere demonstraties.”

De hele brief van burgemeester Sharon Dijksma is hier te lezen.