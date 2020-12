Gemeente Utrecht niet te spreken over pedojagers: ‘Doe aangifte van misbruik’

De gemeente Utrecht zegt niet te spreken te zijn over de acties van zogenoemde pedojagers. “Als burgers een vermoeden hebben dat iemand zich schuldig maakt aan misbruik van kinderen kan hiervan melding worden gemaakt bij de politie”, aldus de gemeente.

D66, PvdA, Student & Starter en SP gaven in november aan zich zorgen te maken over signalen dat mensen steeds vaker het recht in eigen hand lijken te nemen bij de opsporing van pedofielen. Deze pedojagers doen zich in sommige gevallen voor als minderjarigen en maken via bijvoorbeeld sociale media afspraken met volwassenen. Op zo’n afspraak kan er geweld worden gebruikt.

Ook in Utrecht zijn pedojagers actief. De gemeente bevestigt dit nu ook. Zo richt bijvoorbeeld de groep Jagers 030 zich specifiek op de stad. Daarnaast zijn er meerdere groepen die actief zijn in de regio.

Wet

De gemeente zegt dat iedereen zich aan de wet moet houden en nooit mag overgaan tot ‘eigenrichting’. “In onze rechtsstaat vindt opsporing en vervolging plaats door de politie en het Openbaar Ministerie.”

Daarnaast zegt de gemeente dat het aan de schandpaal nagelen van vermeende pedoseksuelen averechts kan werken. “Er valt niet uit te sluiten dat de werkwijze van ‘pedojagers’ leidt tot een sociaal isolement van pedoseksuelen waarmee schaamte, het risico op het afhouden van hulp en uiteindelijk de kans op een zedendelict toeneemt.”

Geweld

Zoals hierboven al genoemd gaat een confrontatie tussen pedojagers en vermeende pedoseksuelen soms gepaard met geweld. “Omdat zo’n confrontatie met emotie gepaard gaat, is er bovendien risico op escalatie. Burgers zijn hier meestal niet op toegerust. Als er geweld wordt gebruikt kan dat snel leiden tot onveilige situaties”, aldus de gemeente.

De partijen vroegen in november ook of er een samenwerking was tussen agenten en pedojagers. De gemeente zegt dat hier geen sprake van is. Ook zegt de gemeente tot slot dat de politie de afgelopen drie jaar geen meldingen over zedendelinquenten heeft laten liggen vanwege gebrek aan capaciteit.