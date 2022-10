Gemeente Utrecht noemt woonsituatie Queridostraat ‘onacceptabel’

Het college van B&W laat weten de woonsituatie van bewoners van de Queridostraat in Utrecht onacceptabel te vinden. Twee huizenblokken met 36 woningen in Nieuw Engeland zijn rijp voor een grondige renovatie of de sloopkogel. Woningcorporatie Bo-Ex heeft verschillende woningen in de huizenblokken niet goed onderhouden. Dit laat de gemeente weten op vragen van Utrecht Solidair, PvdA en GroenLinks.

Terwijl spandoeken die oproepen tot sloop in de wind wapperen aan de gevel van een verouderd huizenblok aan de Queridostraat, wordt er in sommige woningen juist hard gewerkt om de afbraak tegen te houden. DUIC schreef eerder al uitgebreid over het onderwerp waarbij we met meerdere bewoners spraken. Ook de politiek zet zich in voor de bewoners. Verschillende partijen stelden vragen aan verantwoordelijk wethouder Dennis de Vries.

De 36 woningen in de twee huizenblokken zijn sterk verouderd. Vele jaren heeft er geen grote renovatie plaatsgevonden en is alleen het minimale onderhoud gepleegd. De bewoners werd jarenlang de worst voorgehouden dat er een grootschalige opknapbeurt aan zat te komen, maar Bo-Ex veranderde van gedachten en wil de boel nu slopen. Bewoners zijn in de loop van de jaren ook tegenover elkaar komen staan, sommigen willen sloop en andere willen renovatie.

Al met al verdient het handelen van Bo-Ex niet de schoonheidsprijs, eerder liet wethouder Dennis de Vries al weten ‘buikpijn’ te krijgen vanwege de situatie. Nu zegt het college, als antwoord op vragen van Utrecht Solidair, PvdA en GroenLinks, nogmaals de situatie onacceptabel te vinden. Zo zou er onder meer geen goed onderhoud gepleegd zijn.

“Wij zijn het eens met de fracties dat goed onderhoud van corporatiebezit te allen tijde op de eerste plaats moet staan. Dit behoort tot hun kerntaken. Bij de Queridostraat is dit helaas niet altijd het geval geweest. Bo-Ex heeft aangegeven dat zij lering trekken uit hun handelen en benadrukken bij ons dat dit nu is verbeterd. Wij blijven hen hier scherp op wijzen.”

Sloop/nieuwbouw

In de basis is het college ook tegen het slopen van sociale huurwoningen om plaats te maken voor nieuwbouw, beter zou zijn om panden te renoveren. Maar soms zijn er wel uitzonderingen dat sloop nodig is. Maar de gemeente benadrukt dat huurders op de juiste manier geïnformeerd moeten worden. Bewoners hebben bij DUIC aangegeven zich ongehoord te voelen.

“Dit betekent dat ze uitgebreide informatie dienen te krijgen over de verschillende scenario’s en wat dat voor hun situatie kan betekenen. Hierbij moeten ze ook geïnformeerd worden over de bijbehorende opties en rechten. Alleen dan kunnen huurders immers bepalen wat zij het beste vinden passen voor hunzelf en kunnen zij een gewogen afweging maken. Als daarna uit meerdere onafhankelijke gezamenlijke onderzoeken blijkt dat sloop niet gewenst is bij de meerderheid van de bewoners dan zijn wij van mening dat de corporatie hier gehoor aan moet geven en dit zwaar moet laten meewegen in de afweging voor sloop/nieuwbouw. Dit hebben wij ook bij Bo-Ex aangegeven.”

Uit eerdere peilingen bleek dat de meeste bewoners voor renovatie waren, in plaats van sloop. Op dit moment loopt er nog een draagvlakonderzoek en daaruit kan bekeken worden wat de bewoners op dit moment het liefste willen.

