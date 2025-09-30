Gemeente Utrecht: ‘Nul-emissiezone wordt goed nageleefd’

De nul-emissiezone in Utrecht, waar alleen bestel- en vrachtverkeer zonder uitstoot mag rijden, wordt goed nageleefd. Dat blijkt uit een raadsbrief van het college van burgemeester en wethouders van 29 september. De overgang naar uitstootvrij vervoer verloopt in Utrecht bovendien sneller dan gemiddeld in Nederland.

Sinds 1 januari 2025 geldt de nul-emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer. In zo’n gebied mogen bestelbussen en vrachtauto’s op termijn alleen nog uitstootvrij rijden. Deze overgangsregelingen lopen tussen 2027 en 2030 af.

Na het ingaan van de zone golden de eerste zes maanden als een boetevrije periode. Overtreders kregen enkel een waarschuwing, zodat zij de kans hadden zich aan te passen. Vanaf 9 juli zijn er daadwerkelijk boetes opgelegd.

Handhaving

De handhaving gebeurt met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s). Uit de gegevens blijkt dat minimaal 98 procent van de passages van bestel- en vrachtauto’s voldoet aan de regels.

Het aantal waarschuwingen daalde in de boetevrije periode met ongeveer 40 procent, en sinds het invoeren van sancties in juli nam het aantal boetes met bijna 50 procent af. In augustus werden uiteindelijk 431 boetes opgelegd, slechts 0,3 procent van al het voorbijkomend verkeer in de zone.

Utrecht versus landelijk

Ook het aandeel uitstootvrij vervoer in Utrecht groeit snel. Tussen januari en augustus steeg de hoeveelheid elektrische bestelwagens met zo’n 20 procent en het aantal elektrische vrachtwagens met 35 procent.

De overgang naar naar uitstootvrij vervoer in de Utrechtse nul-emissiezone verloopt sneller dan gemiddeld in Nederland: waar landelijk slechts 3,6 procent van de bestelauto’s en 1 procent van de vrachtauto’s elektrisch is, ligt het aandeel uitstootvrij verkeer in de Utrechtse zone al op 12 procent.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.