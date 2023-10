Gemeente Utrecht: ‘Olifantenpaadjes horen bij een levende stad’

De gemeente Utrecht is van mening dat olifantenpaadjes geen negatieve impact hebben op het groen. Sterker nog, de paadjes kunnen juist een positieve invloed hebben op de biodiversiteit. Dat is te lezen in de antwoorden op schriftelijke vragen die de lokale fractie van de Partij voor de Dieren ongeveer een maand geleden indiende.

De Partij voor de Dieren is namelijk van mening dat de flora en fauna verstoord wordt wanneer mensen door het groen lopen. De partij noemde dit gedrag dan ook ‘onwenselijk’. “Inwoners verkorten hun route door over oevers of grasvelden te lopen, waar dat niet de bedoeling is. Er ontstaan zogenaamde ‘olifantenpaadjes’, met als gevolg dat het groen daar blijvend wordt verstoord”, was te lezen in de schriftelijke vragen.

Bijen

Het college heeft dinsdag gereageerd op die vragen. Daarin is het volgende te lezen: “We zijn van mening dat olifantenpaadjes het groen niet zodanig verstoren dat er een negatieve impact op de biodiversiteit is. Olifantenpaadjes kunnen zelfs een positieve invloed hebben op het groen en de biodiversiteit.”

Zo is kaal zand dat snel opwarmt en meer reliëf heeft bijvoorbeeld ideaal voor grondnestelende bijen. Daarnaast kunnen de mussen de olifantenpaadjes gebruiken voor zandbaden. Ook helpen de mensen en dieren die gebruik maken van de paadjes met het verspreiden van zaden.

Onvoorspelbaar

“Daarnaast vinden we de ervaring van ‘in het groen’ lopen waardevol en belangrijk en passend bij een gezonde stad. […] We zien olifantenpaadjes niet als schadelijk voor groen en ecologie. […] Olifantenpaadjes horen bij een levende stad”, aldus het college.

Tot slot schrijft het college dat bij inrichting van de openbare ruimte ook wordt gekeken naar looplijnen. “Het gedrag van mensen is echter onvoorspelbaar en er zijn veel redenen om af te wijken van de gebaande wegen. Het ontstaan van olifantenpaadjes is kortom niet te voorkomen en dat vinden we over het algemeen ook niet nodig.”