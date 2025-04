Gemeente Utrecht ondertekent akkoord netcongestie

De Gemeente Utrecht heeft deze week samen met onder andere ProRail en netbeheerder Stedin het bestuurlijk akkoord netcongestie ondertekend. Hiermee beloven alle partijen zich actief in te zetten voor het aanpakken van netcongestie en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Al vaker berichtte DUIC over het overvolle elektriciteitsnet in Utrecht, een probleem dat niet alleen de stad, maar het hele land treft. Netcongestie betekent dat er onvoldoende capaciteit is op het netwerk om aan de energievraag te voldoen.

Om bewustwording te vergroten, werd vorige maand in de centrale hal van Hoog Catharijne een tijdelijke eKlok geplaatst, die in een oogopslag de druk op het energienetwerk weergeeft. Als de wijzer in het rood staat, is het beter het stroomverbruik uit te stellen.

Actief werken aan oplossen

Met de ondertekening van het akkoord committeren ministeries, ov-bedrijven, netbeheerders en gemeenten zich aan het vrijmaken van middelen en mankracht om netcongestie aan te pakken.

De ondertekenaars doen voorstellen en voeren pilots uit volgens ProRail. “Een voorbeeld van een pilot is de inzet van een aggregaat die loopt op oud frituurvet”, is te lezen op de website van spoorwegbeheerder ProRail.

“De uitdaging van netcongestie roept om een gezamenlijke aanpak. Het is goed dat we dit akkoord vandaag met zoveel partijen samen ondertekenen”, zegt ProRail CFO Mirjam van Velthuizen.

“Zelf word ik heel enthousiast van initiatieven zoals de aggregaat die op frituurvet loopt, en ik hoop nog veel meer van dit soort mooie oplossingen te zien in de toekomst.”

In de komende maanden werken de betrokken partijen samen aan concrete maatregelen. De eerste pilots worden in de tweede helft van 2025 verwacht.