Gemeente Utrecht onderzoekt extra middelen voor filmmakers

Het huidige budget van de gemeente Utrecht is onvoldoende om een structureel fonds voor film- en beeldcultuur op te richten. Daarom start de gemeente een verkenningstraject en onderzoekt zij de mogelijkheden voor een nieuwe regeling of programma dat beter aansluit bij de behoeften van Utrechtse filmmakers en hen op korte termijn kan ondersteunen.

In 2024 stelde de gemeente eenmalig maximaal 150.000 euro beschikbaar voor de oprichting van een fonds voor film- en beeldcultuur. Na onderzoek, onder meer in samenwerking met het Nederlands Film Festival, is geconcludeerd dat dit budget onvoldoende is om direct een structureel fonds te realiseren.

Aanvullende middelen en verkenningstraject

De gemeente kijkt daarom naar aanvullende middelen om de sector toch tegemoet te komen. Zo wordt een verkenningstraject gestart met speciale aandacht voor talentontwikkeling. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de huidige staat van de sector en de concrete behoeften van Utrechtse makers. Voor dit traject is ongeveer 25.000 euro beschikbaar gesteld. De verkenning is in december 2025 gestart en leidt in 2026 tot concrete aanbevelingen.

Daarnaast onderzoekt de gemeente welke regeling of welk programma Utrechtse makers op korte termijn het beste kan ondersteunen. Voor de uitwerking en uitvoering hiervan wordt circa 125.000 euro ingezet. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar bijdragen voor ontwikkeling en onderzoek ten behoeve van nieuwe filmprojecten. Naar verwachting gaat deze regeling in de zomer van 2026 van start.

In de zomer van 2024 werd nog bekendgemaakt dat de subsidie voor het Nederlands Filmfestival stopt. Desondanks ging het festival door.