Gemeente Utrecht onderzoekt hoe twintig buurten van aardgas af kunnen; bekijk hier wie als eerst aan de beurt is

De gemeente Utrecht gaat de komende twee jaar in twintig buurten onderzoeken hoe bewoners en ondernemers van het gas af kunnen. Het onderzoek begint in Kanaleneiland-Zuid en Oog in Al. Na de zomer zijn Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk aan de beurt.

De gemeente heeft sinds 2021 een plan waarmee heel Utrecht vóór 2050 aardgasvrij moet zijn. Overvecht-Noord moet de eerste bestaande aardgasvrije buurt van Utrecht worden, namelijk in 2030. Komend jaar start ook het onderzoek naar het aardgasvrij maken van twintig andere buurten. De buurten waar de overstap naar verwachting het best gemaakt kan worden, zijn als eerst aan de beurt. Dat heeft te maken met betaalbaarheid en het beperken van gedoe in en rondom huizen. De twintig buurten die te maken krijgen met de plannen zijn te vinden op deze plattegrond en in de tabel hieronder.

Tekst loopt door onder de tabel

Kanaleneiland-Zuid

Oog in Al

Dichterswijk & Rivierenwijk

Sterrenwijk

Wilhelminapark & Oudwijk

Taagdreef Wolgadreef, Neckardreef & Zamenhofdreef

Wittevrouwen, Huizingalaan/ Karel Doormanlaan

Staatsliedenbuurt

Ondiep, Geuzenwijk, en Egelantierstraat

Elinkwijk

Oud Hoograven-Noord en Oud Hoograven-Zuid

De gemeente ziet een aansluiting op het warmtenet voor de meeste gebouwen in deze buurten als het meest logische alternatief voor aardgas, al kan het zijn dat voor sommige gebouwen een warmtepomp beter is. De gemeente gaat dit de komende twee jaar onderzoeken, waarna er per buurt een uitvoeringsplan komt. In dat plan staat op welke manier de buurt van het aardgas af gaat en hoe dat betaald gaat worden. Na het onderzoek duurt het nog zo’n acht jaar tot de buurten daadwerkelijk aardgasvrij zijn.

“We zetten hiermee een volgende stap in de energietransitie”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “We zetten deze stap zonder precies te weten hoe de rest van de route gaat. Er is nog maar weinig in beton gegoten want we moeten nog veel leren en onderzoeken. We denken dat we voor elke buurt zo’n 10 jaar nodig hebben om daadwerkelijk over te stappen op aardgasvrij. Het is een spannende stap voor inwoners en ondernemers uit deze buurten. Maar als we dit samen doen, ben ik ervan overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert.”

Enquêtes

De eerste twee buurten die aan de beurt zijn, zijn dus Oog in Al en Kanaleneiland-Zuid. Inwoners en ondernemers van deze buurten krijgen dinsdag al een brief waarin wordt uitgelegd hoe de weg naar een aardgasvrije buurt eruit gaat zien. De gemeente gaat in deze buurten ook enquêtes afnemen en met bewoners in gesprek. Na de zomer volgen informatiebijeenkomsten.

Na de zomer begint de gemeente het onderzoek in Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk. Daarna volgen de overige buurten, zodat binnen een jaar in alle twintig buurten gestart is met het onderzoek.