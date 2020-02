Gemeente Utrecht onderzoekt naheffing straatbelasting joodse huiseigenaren

Utrecht onderzoekt in navolging van Amsterdam en Den Haag of de gemeente na de Tweede Wereldoorlog straatbelasting heeft opgelegd aan teruggekeerde joodse huiseigenaren. Het onderzoek moet voor het zomerreces zijn afgerond.

Straatbelasting werd aan de eigenaar van een huis opgelegd als bijdrage aan de kosten die de gemeente had voor het onderhoud van de stoep voor het huis. Burgemeester Jan van Zanen schrijft aan de gemeenteraad dat een Duitse stichting tijdens de Tweede Wereldoorlog het beheer van de huizen van joodse eigenaren heeft overgenomen. Die stichting werd geen eigenaar van het huis en betaalde dus ook geen straatbelasting.

Volgens Van Zanen is het mogelijk dat de gemeente de straatbelasting na de oorlog alsnog heeft opgelegd aan de teruggekeerde eigenaren of aan hun erfgenamen of nabestaanden.

In Amsterdam en Den Haag is hier al onderzoek naar gedaan. Daar bleek dat inderdaad naheffingen zijn opgelegd. Nu wordt dus gekeken of dit in Utrecht ook het geval is geweest. Als dat zo is, kunnen er eventueel vervolgstappen worden gezet, aldus de burgemeester.

Erfpacht

Het onderzoek wordt gedaan door een historicus, in samenwerking met het NIOD. Vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap zullen er ook bij worden betrokken.

In 2013 werd door de gemeente al onderzoek gedaan naar de mogelijke naheffingen van erfpacht aan joodse huiseigenaren. Toen is niet gekeken naar de straatbelasting.