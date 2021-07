Gemeente Utrecht onderzoekt of dieren meegenomen kunnen worden in lokaal hitteplan

De gemeente gaat onderzoeken of dieren meegenomen kunnen worden in het Utrecht lokaal hitteplan. Aanleiding hiervoor zijn vragen van de Partij voor de Dieren over de inzet van politiepaarden tijdens een warme dag.

Op 16 juni van dit jaar steeg het kwik in de stad tot boven de 30 graden. Leden van de Partij voor de Dieren zagen op die woensdag dat twee politiepaarden uit de waterinstallatie op het Stadhuisplein aan het drinken waren.

“De Partij voor de Dieren plaatst sowieso al vraagtekens bij het inzetten van paarden door de politie, maar begrijpt niet waarom paarden met deze hoge temperaturen door de ogenschijnlijk rustige, maar hete stad moeten lopen”, schreef de partij op 16 juni.

Protocol

De gemeente zegt nu in een reactie op de vragen dat het ging om een ‘korte trainingsinzet’ om een jong paard te laten wennen aan de omgeving van de stad. Daarnaast wordt gezegd dat de bereden politie een hitteprotocol volgt, waarin onder andere voorschriften staan over het vervoeren van paarden en ook over voldoende drinkwater voor de dieren die de politie gebruikt.

De gemeente heeft zo’n hitteprotocol voor dieren echter nog niet. Wel wordt er gewerkt om de stad voor te bereiden op het veranderende klimaat en daarvoor wordt ook een lokaal hitteplan opgesteld. De gemeente zegt nu te gaan onderzoeken of dieren hierin meegenomen kunnen worden.