Gemeente Utrecht onderzoekt verbeteren van winkelcentrum Kanaleneiland en mogelijkheden voor woningen

De gemeente Utrecht gaat samen met de eigenaar van Winkelcentrum NOVA in Kanaleneiland kijken hoe het winkelcentrum en de omgeving verbeterd kunnen worden. Ook wordt onderzocht of er ruimte is voor nieuwe woningen.

Afgelopen jaren werd het winkelcentrum al op meerdere vlakken vernieuwd, maar de gemeente en de eigenaar van NOVA, Urban Interest, gaan toch nog een keer met elkaar om tafel. Ze willen onderzoeken of er nieuwe woningen op het terrein kunnen komen en kijken hoe de uitstraling van het winkelcentrum en de omgeving verbeterd kunnen worden.

Wethouder Eelco Eerenberg denkt dat het winkelcentrum in de toekomst voor nog meer mensen belangrijk wordt, als de nieuwe wijk Merwede bewoond is. “Winkelcentrum NOVA is een plek waar veel mensen uit Kanaleneiland, maar ook omliggende wijken, dagelijks komen. Met de komst van de wijk Merwede zal dit nog verder toenemen. Dus moet het winkelcentrum zich voorbereiden op de toekomst. Het is een win-win situatie, want het is direct een kans om de verkeersveiligheid te verbeteren en de openbare ruimte groener te maken. Met als kers op de taart dat er woningen gebouwd kunnen worden.”

De gemeente heeft deze week een zogenoemd intentiedocument gepubliceerd, waarin staat wat het onderzoek precies gaat inhouden en wat de mogelijkheden bij het winkelcentrum zijn. Winkelcentrumeigenaar Urban Interest gaat de komende maanden met mensen uit de buurt in gesprek, over hun ideeën voor de omgeving. De gemeente verwacht dat de bouwwerkzaamheden eind 2025 kunnen starten.

