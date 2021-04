Gemeente Utrecht ontving in 2020 bijna 4.100 meldingen over niet naleven coronamaatreglen

De gemeente Utrecht ontving vorig jaar 4.099 meldingen over situaties waarin de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Ook is het aantal meldingen van burenoverlast gestegen in 2020.

Er kwamen vorig jaar ruim 22.000 meldingen over de openbare ruimte binnen bij de gemeente Utrecht. De meesten (8.035 meldingen) gingen over verkeerd aangeboden afval en op plek twee staat parkeeroverlast (7.484 meldingen).

Daarna gingen ruim 18 procent van deze meldingen over het niet naleven van de coronamaatregelen (4.099). Dit ging bijvoorbeeld over winkels die toch de deuren openden, gasten die dansten bij een horecazaak of te grote groepen die bij elkaar kwamen. Vanaf begin april 2020 konden Utrechters hierover via Slimmelden bij de gemeente aan de bel trekken.

Op plek vier staat de overlast door gestalde brommers en fietsen, hierover kwamen vorig jaar 823 meldingen binnen. De top vijf wordt afgesloten door meldingen over wrakken van auto’s of andere voertuigen (381 meldingen).

Overlast

Daarnaast kreeg de gemeente ook meldingen die niet over de openbare ruimte gingen. Zo zijn vorig jaar 6.200 overlastmeldingen gedaan. Meer dan andere jaren gingen deze over bouwwerkzaamheden of burenoverlast. “Hoewel dit niet is onderzocht, ligt een relatie met de coronacrisis en het thuiswerken voor de hand”, is te lezen in een verslag van de gemeente.

Alle bovengenoemde meldingen werden opgepakt door handhavers en inspecteurs van de gemeente Utrecht. Dagelijks zijn er zo’n 300 ambtenaren met deze functie aan het werk. “Ik heb grote waardering voor het werk van de handhavers en inspecteurs, zeker nu in coronatijd”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Het handhaven van de coronamaatregelen komt bovenop het reguliere werk. Handhaving speelt een belangrijke rol in het bewaren van de veiligheid en leefbaarheid van Utrecht.”