Gemeente en politiek roepen kinderen op hun ideeën voor de kerstvakantie te delen

Gemeente Utrecht gaat kinderen en jongeren weer actief oproepen om ideeën voor initiatieven op te sturen voor de kerstvakantie. Dit deed de gemeente al in de zomervakantie en gaat dit nu, na vragen van de raad, ook in de kerstvakantie doen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA waren tevreden met de actie van afgelopen zomer van de gemeente Utrecht. Toen kwamen er 63 ideeën van kinderen binnen voor initiatieven die de vakantie leuker maakten, waarvan er 11 werden uitgevoerd. Eén zo’n idee was een zelfontworpen parcours op een grasveld in Veldhuizen. Iemand anders bedacht een gekleurd hinkelpad in Lunetten.

“Nu we met de feestdagen allemaal thuiszitten en veel gezellige activiteiten niet doorgaan, kunnen goede ideeën helpen om er voor Utrechtse kinderen toch een hele leuke kerstvakantie van te maken”, zegt GroenLinks-raadslid Marcel Vonk.

Verlenging

De gemeente is het eens met de partijen in de raad. Kinderen en jongeren kunnen hun ideeën binnenkort weer via de telefoon doorgeven. Vanaf 23 november start de gemeente met een campagne om hen te bereiken. Eigenlijk zou het initiatief lopen tot 1 januari, maar de gemeente heeft dit nu verlengd tot 1 februari.

Het geld voor het uitvoeren van de ideeën komt uit het initiatievenfonds. Met het initiatievenfonds worden zowel grote als kleine ideeën uit de stad gesubsidieerd.