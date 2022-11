Gemeente Utrecht organiseert geen activiteiten voor WK voetbal, tv-schermen onder voorwaarden wel toegestaan

De gemeente Utrecht organiseert geen activiteiten in het kader van het WK voetbal dit jaar, maar wil ondernemers en particulieren in de stad wel de mogelijkheid bieden om een tv-scherm neer te zetten. Onder voorwaarden worden televisieschermen toegestaan.

Voor het plaatsen van een scherm zijn drie mogelijkheden: op straat, bij een horecazaak of een groot scherm op een plein. Mensen die van een van de drie opties gebruik willen maken, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het plaatsen van een tv-scherm in een straat is gratis. Het moet dan gaan om een normale tv om met bijvoorbeeld de buren naar voetbal te kijken en er mogen maximaal 200 mensen komen. Mensen die een tv-scherm in de straat willen plaatsen, moeten dit bij de gemeente melden zoals dat ook voor een straatfeest moet.

Tapontheffing

Horecazaken die een tv-scherm willen plaatsen, moeten aan iets meer voorwaarden voldoen. Zo moet het scherm bijvoorbeeld naar binnen zijn gericht en binnen de grenzen van het terras staan. Op het terras mogen geen tap en geen statafels worden neergezet. Alleen gasten die zitten op het terras mogen bediend worden.

Voor het plaatsen van grote schermen op pleinen moeten horecaondernemers gezamenlijk een evenementenvergunning aanvragen, waarvan de kosten variëren van 209,80 tot 5.428,55 euro. Als het grote scherm wordt toegestaan, mogen ondernemers niet ook nog tv’s op hun terrassen zetten. De plek van het evenement moet verder afgesloten zijn met hekken en bezoekers moeten kaarten kopen. Het scherm mag niet in de weg staan voor wandelend publiek, verkeer en hulpdiensten. Er kan een tapontheffing worden aangevraagd.

Omstreden

Het WK voetbal is van 20 november tot 18 december in Qatar. Het WK is omstreden vanwege onder meer de slechte arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers die de stadions in het land moesten bouwen.