Gemeente Utrecht organiseert wedstrijd voor basisschoolkinderen om speeltuinen rookvrij te maken

De gemeente Utrecht schakelt de hulp van basisschoolkinderen in om de openbare speelplekken in de stad rookvrij te maken. Vanuit de jonge bewoners zijn signalen gekomen dat ze het niet fijn vinden wanneer er wordt gerookt waar zij spelen. Daarom is er nu een wedstrijd uitgeschreven voor de Utrechtse kinderen: bedenk een mascotte en slogan om speeltuinen rookvrij te houden.

In een videoboodschap op Twitter doet wethouder Eelco Eerenberg een oproep om mee te doen. “Iets waaruit duidelijk wordt wat je bedoelt, zoals: Hou het leuk, stop met die vieze peuk.” De ideeën van de winnaars komen in speeltuinen door de hele stad. “Zo worden de bedenkers wereldberoemd, in Utrecht.”

Rookvrij opgroeien

Het initiatief sluit ook aan bij het doel van de gemeente om in 2035 kinderen zonder rook te laten opgroeien. “Want zien roken, doet vaak roken”, vindt Eerenberg. “Juist daarom willen we de plekken waar zij komen rookvrij maken. Speelplekken, kinderboerderijen, musea en bushaltes bijvoorbeeld.”

Alle Utrechtse kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd. Ze kunnen zowel een mascotte als slogan insturen, maar een van de twee mag ook. Basisscholen zijn ook ingelicht over de actie, en er komt een sociale media- en postercampagne. Vanaf 1 juni zijn de winnende ontwerpen in de speeltuinen te zien.

Meedoen aan de wedstrijd kan hier.

Utrechtse kinderen willen een speelplek waar niet gerookt wordt of waar vieze peuken liggen. Logisch! Dus vroegen we de kinderen zelf om hulp om alle Utrechters duidelijk te maken dat hun speelplekken rookvrij zijn. Nog logischer. Doe mee! https://t.co/tPk8ey4Zrf pic.twitter.com/hesnGotvZ2 — Eelco Eerenberg (@eelcoeerenberg) January 26, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.