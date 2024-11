Gemeente Utrecht over bezetting universiteitsgebouw Drift; ‘is ervaren als beangstigend’

Burgemeester Sharon Dijksma zegt dat de bezetting van het universiteitsgebouw aan de Drift is ervaren als ‘beangstigend’ door mensen die in het pand aanwezig waren. Toen pro-Palestina demonstranten het gebouw binnenkwamen, vond voorlichting over een opleiding plaats. De aanwezigen moesten van de demonstranten per direct vertrekken.

De demonstranten droegen onder andere gezichtsbedekkende kleding en dat zou voor een naar gevoel hebben gezorgd onder sommige mensen die voor de open dag aanwezig waren. Het voorval gebeurde vrijdagochtend rond tien uur ’s ochtends. Pas in de avond was het gebouw weer leeg, nadat de politie en Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas kwamen.

Meerdere aanhoudingen

Nadat de demonstranten de mogelijke toekomstige studenten en werknemers uit het pand hebben gestuurd, gingen de deuren van de Drift 13 dicht. Buiten het gebouw verzamelde zich ook een groep demonstranten. Burgemeester Dijksma schrijft in een raadsbrief dat er vervolgens meerdere keren gesprekken zijn geweest tussen woordvoerders van de actievoerders, en woordvoerders van de Universiteit. Maar, zo schrijft de Dijksma in de raadsbrief: “De Universiteit heeft de eisen van de actievoerders niet ingewilligd en hen dringend verzocht het pand uiterlijk 17.30 u (sluitingstijd) te verlaten.”

Dat gebeurde alleen niet. Daarom heeft de Universiteit de hulp van de politie en ME ingeschakeld. “De actievoerders hebben ruimschoots de gelegenheid gekregen het pand te verlaten”, schrijft de burgemeester verder. Rond zeven uur ’s avonds is het Universiteitsgebouw uiteindelijk ontruimd. In totaal zijn er 21 personen aangehouden vanwege lokaalvredebreuk. “Zij zijn vervolgens zonder rechtsvervolging heen gezonden”, is te lezen in de raadsbrief. Ook zijn er drie personen aangehouden wegens belediging.

Volgens burgemeester Dijksma is de demonstratie verder ‘ongemoeid gelaten’. In het Universiteitsgebouw zijn door de politie geen vernielingen gevonden.