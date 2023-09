Gemeente Utrecht over drugsgrappen festival Smeerboel: ‘Niet onze humor, maar organisatie is ook goede partner’

Het kleine mediastormpje over de grappen en grollen van festival Smeerboel lijkt in ieder geval geen gevolgen te hebben voor de relatie tussen de organisatie en de gemeente. Wethouder Eva Oosters liet donderdagavond weten niet de humor van de grappen in te zien, maar wees er ook op dat de organisatie al jaren een goede partner is van de gemeente.

Smeerboel is een jaarlijks festival in Utrecht waar duizenden jongvolwassenen naartoe gaan, ook aankomende zaterdag staat er weer een editie gepland. De organisatie van het festival gebruikt al langere tijd verwijzingen naar drugsgebruik in hun marketing. Dit gebeurt vaak met een knipoog.

Deze week ontstond er echter ophef over de manier waarop Smeerboel dit doet, het zou het gebruik van drugs namelijk ook kunnen normaliseren of zelfs promoten. De organisatie liet in een reactie weten juist een zero tolerance-beleid te hanteren, maar zich ook niet af te willen keren van de realiteit dat mensen drugs gebruiken. De uitgebreide reactie en enkele voorbeelden van hun uitingen waar de organisatie een link legt met drugsgebruik zijn hier te zien.

‘Al tien jaar goede partner’

De wethouder werd donderdagavond ook bevraagd over het onderwerp door ChristenUnie, VVD, Stadsbelang Utrecht en CDA. Wethouder Eva Oosters liet weten: “Wij zien niet de humor in van de grappen.” Maar ze liet ook weten dat de organisatie van Smeerboel al jaren een goede partner is.

De organisatie heeft volgens de wethouder altijd een correct veiligheidsplan en er wordt op het festival al jaren voorlichting gegeven over drugsgebruik. “Met dit pakket kennen we de organisatie van Smeerboel al tien jaar als goede partner waar het gaat om veilig feesten en het nakomen van afspraken”

Wethouder Oosters liet weten met de organisatie in gesprek te zijn geweest en dat ook te blijven doen, om ook over drugsgebruik op festivals te blijven praten.