Gemeente Utrecht over dure auto’s bij stadhuis tijdens klimaatbijeenkomst: ‘Ongelukkige keuze’

Tijdens een klimaatbijeenkomst in het stadhuis in Utrecht stonden de auto’s van enkele aanwezigen geparkeerd op het Stadhuisplein dat in het voetgangersgebied ligt. De gemeente zegt nu dat het een ‘ongelukkige keuze’ was om het plein te gebruiken als parkeerplek.

David Bosch van de Utrechtse PVV-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het voorval. Daarin is te lezen dat hem maandag 31 oktober de ‘enorme rij aan dikke auto’s’ voor het stadhuis opviel. “Het toonbeeld van een geprivilegieerde bovenklasse, die de afstand tussen het bestuur en de gewone mensen maar weer eens pijnlijk maakt. Diplomaten die met hun dure auto’s op een autovrij plein de auto parkeren terwijl Utrechters geacht worden om alles met de fiets te doen”, aldus Bosch.

Ongelukkig

De gemeente zegt nu in een reactie dat het beeld dat op de foto te zien is niet het beeld is dat zij wil uitstralen naar de inwoners. “Het was inderdaad een ongelukkige keuze om het Stadhuisplein te gebruiken als parkeerplek voor de auto’s van de bezoekers van de bijeenkomst.”

De PVV’er vroeg zich af waarom bijvoorbeeld de parkeergarage aan de Springweg niet is gebruikt. De gemeente zegt dat dit geen optie was. “Onder andere uit het oogpunt van veiligheid van de deelnemers vanwege hun diplomatieke status, is het van belang dat zij snel toegang kunnen hebben tot hun vervoermiddel.”

Egypte

Ook wilde Bosch weten waarom de diplomaten niet met de bus of fiets kwamen. De gemeente zegt in een reactie hierop dat niet alle aanwezigen met de auto zijn gekomen. “Het is uiteindelijk aan henzelf om te bepalen welk vervoermiddel zij gebruiken.”

De bijeenkomst was een voorbereiding op de klimaattop in Egypte. Burgemeester Sharon Dijksma is hierbij aanwezig als klimaatgezant van de Verenigde Naties.

