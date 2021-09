Gemeente Utrecht over WK Streetfishing: ‘Dierenleed geen reden om vergunning te weigeren’

De gemeente Utrecht zegt dat ‘dierenleed’ geen reden is om de vergunning aan het WK Streetfishing te weigeren. Het college meent dat de hengelsport ‘ernstige pijn en stress’ veroorzaakt bij vissen, maar dat het sportevenement op het gebied van dierenwelzijn handelt binnen de kaders van de wet.

Het WK Streetfishing wordt georganiseerd door Sportvisserij Nederland en staat gepland in november. Bij deze vorm van vissen zit men niet rustig op een stoeltje een paar uur aan de waterkant, maar gaan de deelnemers met licht materiaal in stadswateren op zoek naar de vissen. Deze vorm van de hengelsport is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.

Bezwaren

Zowel Partij voor de Dieren (PvdD) als dierenrechtenorganisatie Bite Back uitten eerder bezwaren tegen het evenement. Maarten van Heuven van de PvdD stelde ook een aantal schriftelijke vragen en die zijn nu beantwoord.

Daarin schrijft de gemeente de hengelsport niet te stimuleren omdat het ‘ernstige pijn en stress’ veroorzaakt bij de vissen. “De vergunning kan op basis van de APV niet worden geweigerd met dierenwelzijn als reden. Het betreft hier een sportevenement waarbij op het gebied van dierenwelzijn wordt gehandeld binnen de kaders van de wet. Dit betekent dat we de vergunning niet kunnen weigeren”, aldus de gemeente.

Geen ondersteuning

Wel zegt de gemeente het evenement niet actief te ondersteunen, maar dat Sportvisserij Nederland wel de mogelijkheid heeft om een vergunning aan te vragen. Dit is volgens het college in het voorjaar ook gezegd tegen de organisatie.

“Sportvisserij Nederland heeft ons vervolgens laten weten dat zij van plan waren de vergunning aan te vragen, waarop wij bestuurlijk contact hebben opgenomen om ons standpunt nogmaals naar voren te brengen”, aldus de gemeente Utrecht.