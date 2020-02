Gemeente Utrecht: ‘Overwegend statische beelden op digitale reclamevitrines’

De gemeente Utrecht stopt vanaf maandag met de meeste bewegende beelden op de digitale reclamezuilen in de stad. De actiegroep Binnenstad030 spande tegen de gemeente een rechtszaak aan over de vitrines.

De actiegroep wil de digitale reclamevitrines weg hebben, omdat ze vinden dat de zuilen met reclames en bewegende beelden zorgen voor veel lichtoverlast en verkeersonveiligheid. De rechtszaak was donderdag, maar er werd nog geen uitspraak gedaan.

De gemeente heeft wel aangegeven vanaf maandag ‘overwegend statische beelden’ te tonen op de reclamezuilen. Volgens een woordvoerder is niet uit te sluiten dat er soms toch nog gebruik wordt gemaakt van bewegende beelden. Egbert Wesselink van Binnenstad030 noemt de maatregel van de gemeente ‘een verbetering, maar nog lang niet genoeg’.

Goede moed

De actiegroep ziet de uitspraak van de rechter ‘vol goede moed’ tegemoet. “In de rechtszaak kwam een aantal zwakheden in het gemeentebeleid naar voren. Dat sterkt ons in het idee dat er geen zorgvuldige afweging is gemaakt bij het plaatsen van de vitrines.”

De rechter besluit op 26 maart of de gemeente Utrecht de reclamevitrines helemaal moet weghalen.