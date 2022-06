Gemeente Utrecht pakt in aanloop naar aanleg van de Merwedelijn busstrook Europalaan-Zuid aan

Utrecht groeit en dat is onder meer te merken in het openbaar vervoer. De komst van tienduizenden nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone vraagt volgens de gemeente om een gloednieuwe sneltramverbinding, de Merwedelijn. Maar die is er voorlopig nog niet. Op korte termijn wil de gemeente Utrecht de busbaan op de Europalaan aanpakken. Utrechters kunnen reageren op de plannen. Dinsdag 14 juni is er een inloopavond.

Van het Europaplein tot aan de Australiëlaan moet er in beide richtingen ruimte komen voor busstroken. Door de trambaan kan de weg niet breder worden; de rijstroken worden daarom versmald en er gaat een stukje van de middenberm af.

Ook tussen de Australiëlaan en Hollantlaan komt er een busstrook bij, tot voorbij de Hennie Olliemullerbrug. Hier komt de strook alleen op de weg die de stad uit gaat en ook hier moeten automobilisten wat ruimte inleveren. Vanwege de veranderingen worden ook enkele haltes verplaatst.

Verder legt de gemeente in de plannen voor de busbaan veel nadruk op brede bermen, groen en biodiversiteit. Er hoeven geen bomen te wijken.

Knooppunt

Het openbaar vervoer over de Europalaan is belangrijk voor de verbindingen binnen zowel de stad als de provincie Utrecht. Naast de tram rijdt hier ook de bus naar de Utrechtse binnenstad, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en naar Utrecht Science Park.

Bussen komen echter regelmatig vast te staan in het verkeer, wat kan zorgen voor drukte bij de haltes en problemen bij overstappen. De gemeente wil wachtrijen en files zo veel mogelijk voorkomen en pakt de busbaan op de Europalaan daarom aan.

Merwedelijn

De gemeenteraad heeft ingestemd met ‘sobere’ plannen. Binnen nu en minimaal tien jaar moet de nieuwe lightrailverbinding, de Merwedelijn, gaan rijden. Deze verbinding is onderdeel van het ‘Wiel met Spaken’, een integraal plan voor Utrechts ov-netwerk. De gemeente liet eerder weten 4 tot 5 miljard euro nodig te hebben voor de Merwedelijn. Het wachten is nog op de financiële middelen.

Utrechters kunnen tot en met 7 juli meepraten over de plannen voor de aanpassingen aan de busbaan bij Europalaan-Zuid. Op dinsdagavond 14 juni is er in de Stadstuin (Europalaan 20) een inloopavond van de gemeente. Die vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. De gemeente neemt reacties mee in de verdere uitwerking van de plannen. Die moeten eind dit jaar bekend worden.