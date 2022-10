Gemeente Utrecht pakt straatintimidatie harder aan, richt aandacht op mannen en jongens

De gemeente Utrecht wil de komende jaren meer werk maken van het tegengaan van straatintimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen. De gemeente zegt zich hierbij vooral te gaan richten op jongens en mannen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag het Actieplan Straatintimidatie 2022-2026 vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente nog meer werk gaat maken van het aanpakken van straatintimidatie.

Voorlichting

Hierbij moeten met name mannen en jongens worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag. “De focus ligt op deze groep omdat veruit de meeste daders hiervan mannen zijn”, schrijft de gemeente.

Voorlichting en bewustwordingscampagnes moeten duidelijk maken dat straatintimidatie geen normaal gedrag is, bij zowel potentiële daders als bij omstanders. Ook gaat de gemeente een module over straatintimidatie toevoegen aan het lesmateriaal van de ‘Vreedzame School’ voor het primair onderwijs en betrekt de gemeente sportclubs bij de aanpak.

Melden

Ook wil de gemeente het melden van straatintimidatie gemakkelijker maken. “Op basis van de meldingen kunnen nog gerichter fysieke aanpassingen gedaan worden, waardoor het gevoel van veiligheid op straat wordt vergroot.”

Vanaf november 2022 komt er een nieuw meldingssysteem. Het moet zo voor slachtoffers van straatintimidatie makkelijker zijn om een melding te maken. De gegevens van deze meldingen kunnen worden gebruikt om meer gerichte maatregelen te nemen op plekken waar straatintimidatie (vaker) voorkomt.

Oplossing

“Bijna 80% van de Utrechtse jonge vrouwen krijgt te maken met intimidatie op straat”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Dit is een onacceptabel hoog percentage waarvoor we niet moeten wegkijken. (…) Waar eerst werd gekeken hoe we vrouwen weerbaarder konden maken, spreken we nu mannen en jongens aan. Op die manier worden zij, in plaats van het probleem, een belangrijk deel van de oplossing.”

