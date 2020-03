Gemeente Utrecht past dienstverlening aan vanwege coronavirus

De gemeente Utrecht gaat vanwege het coronavirus de dienstverlening aanpassen. Er komen minder afspraakmomenten en de gemeente vraagt inwoners daarom alleen een afspraak te maken voor spoedgevallen.

Spoedgevallen zijn bijvoorbeeld de aangiftes van een geboorte of overlijden, schrijft de gemeente op een speciale pagina over de maatregelen. De gemeente gaat komende dagen kijken welke diensten digitaal kunnen worden aangeboden. Ook wordt nog overlegd over of de gemeente vanaf één locatie zal verdergaan en of openingstijden moeten worden aangepast.

Noodverordening

Naast deze maatregelen is een noodverordening voor de veiligheidsregio Utrecht vastgesteld. De burgemeester kan met die noodverordening de nieuwe landelijke regels, zoals het sluiten van horecagelegenheden, handhaven.

De gemeente heeft verder besloten de medische spreekuren voor dak- en thuislozen zo veel mogelijk door te laten gaan. Voor daklozen die besmet zijn met het coronavirus is een pand van de gemeente beschikbaar voor opvang en zorg.

De gemeente schrijft verder: “U begrijpt dat wij in Nederland, in de regio en in onze stad geconfronteerd worden met een unieke en ingrijpende situatie, die nu al sporen in de samenleving achterlaat. Een situatie die behalve daadkracht ook enige creativiteit en lenigheid vraagt. Van ons allemaal: van ons, van onze partners en bovenal de stad.”

Landelijk

Het kabinet heeft zondagavond een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en kinderopvang zijn gesloten voor alle kinderen, behalve kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals politie-, brandweer- en zorgmedewerkers.

Ook zijn sinds zondagavond alle horecagelegenheden, met uitzondering van hotels, verplicht gesloten. De maatregelen zijn in elk geval tot 6 april van kracht.