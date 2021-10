Gemeente Utrecht plaatst 1000ste laadpaal en start proef met ingebouwde AED

De duizendste laadpaal van Utrecht is vrijdag in gebruik genomen. Het exemplaar staat aan de Minister Talmastraat in Zuilen. Ook heeft deze laadpaal een ingebouwde AED.

Het aantal laadpalen in Utrecht is de afgelopen twee jaar verdubbeld van vijfhonderd naar duizend. Dit was volgens de gemeente hard nodig omdat het aantal elektrische auto’s in de stad in diezelfde tijd vier keer zo groot is geworden.

Bij het bepalen waar een nieuwe laadpaal geplaatst moet worden, wordt gekeken naar hoe vaak bestaande palen bezet zijn. Als blijkt dat er in een gebied een tekort is, worden er nieuwe laadpalen neergezet. De gemeente verwacht dat er tot 2025 ongeveer duizend tot vijftienhonderd nieuwe exemplaren nodig zijn.

AED

Met de plaatsing van de duizendste laadpaal in Zuilen is ook een proef met een ingebouwde AED gestart. Deze automatische externe defibrillator kan gebruikt worden om een persoon te reanimeren. Het kastje waar de AED inzit krijgt stroom van de laadpaal. Als de proef succesvol verloopt volgens er mogelijk meer laadpalen met een ingebouwde defibrillator.

“Utrecht was in 2019 de eerste stad ter wereld met slimme terugleverende laadpalen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “En de innovatie gaat door. Inmiddels hebben we de mijlpaal van duizend laadpalen bereikt en staat de eerste laadpaal met ingebouwde AED in Utrecht. Dat geeft ons naast gezondere lucht ook nog eens een veilig gevoel.”