De gemeente Utrecht laat begin 2026 drie vaste camera’s plaatsen op het Domplein. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat een situatie bij grote menigten beter in beeld komt en dat er tijdig ingespeeld kan worden op eventuele onveilige of overlastgevende situaties.

Het Domplein ligt in het uitgaans- en winkelgebied van de stad, waar – net als bij andere drukbezochte (uitgaans)plekken – incidenten plaatsvinden. Daarbij zijn er vele (on)aangekondigde activiteiten, demonstraties en andere publieke uitingen die er plaatsvinden. Zo worden er volgens de gemeente verspreid over 60 dagen ruim twintig evenementen georganiseerd. De drie camera’s zullen tijdens uitgaansnachten en evenementen in de gaten gehouden worden om grote groepen mensen te monitoren. Volgens de gemeente is dit noodzakelijk en verwacht het hiermee de veiligheid in het gebied te vergroten.

Privacy en wetgeving

De camera’s zelf zijn op zo’n manier uitgerust dat ze voldoen aan de privacywetgeving. Zo is het niet mogelijk om in woningen te kijken via de camera, doordat een bepaald soort software die meebeweegt bij het draaien van de camera de ramen afschermt met een grijs vlak. De beelden zelf mogen alleen onder directe politieaansturing bekeken worden en zullen na 28 dagen automatisch verwijderd worden. De politie kan beelden van strafbare feiten binnen die 28 dagen logischerwijs wel veiligstellen of gebruiken voor opsporing.

De gemeente Utrecht heeft in totaal 91 camera’s: 71 vaste camera’s en 20 tijdelijke die maximaal zes maanden op een locatie mogen staan. Dit aantal mag niet overschreden worden, en een woordvoerder van de gemeente Utrecht legt uit dat de drie vaste camera’s voor op het Domplein eerst op de Bernadottelaan, Amsterdamsestraatweg en Westplein stonden. “Op de oude posities voldeden ze niet meer aan de criteria of is sprake van herinrichting waardoor de camera op dit moment geen toegevoegde waarde heeft”, stelt hij. De camera’s van de gemeente worden elk jaar geëvalueerd.