Gemeente Utrecht pleit voor verlaging van limiet voor contante betalingen naar 1.000 euro

Een verlaging van het limiet voor contante betalingen naar 1.000 euro, daarvoor pleit de gemeente Utrecht samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg bij het Rijk. De gemeenten hopen dat het voor criminelen, die veel gebruikmaken van contant geld omdat het lastig traceerbaar is, moeilijker wordt om geld wit te wassen als het limiet omlaag gaat.

In Nederland geldt nu nog een meldingsplicht voor cashbetalingen boven de 10.000 euro, maar in de ministerraad is in september een wetsvoorstel aangenomen waarmee contante betalingen van 3.000 euro of meer niet meer mogelijk zijn. Ook met andere EU-landen wordt gesproken over zo’n verbod. Demissionair minister Hoekstra hoopt verder dat de Europese Centrale Bank (ECB) stopt met het uitgeven van biljetten van 500 euro.

“Wij vinden het instellen van een maximum van 3.000 euro een stap in de goede richting, maar dit biedt nog niet voldoende belemmering om (luxe) goederen af te rekenen”, vindt de gemeente. “Daarom blijven we bij het Rijk pleiten voor verdere verlaging van de limiet tot 1.000 euro.”

Andere manieren

De Utrechtse VVD vroeg het college in juni naar de mogelijkheden voor cashlimieten in de openbare ruimte. Naast een verbod op cashbetalingen boven een bepaald bedrag, wilde de VVD ook weten of op basis van de APV een verbod kan worden ingesteld om op straat veel contant geld bij je te hebben.

Zo’n maximumbedrag invoeren kan volgens de gemeente niet. “Contant geld is een wettig betaalmiddel en een gemeente kan het bezit van iets wat legaal is niet zomaar strafbaar stellen. Dit is in beginsel een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid”, legt het college uit.

Moeilijk te constateren

Het college wijst er verder op dat het een overtreding zou zijn die moeilijk door toezichthouders te constateren is. “In veel gevallen is niet direct zichtbaar of een persoon een grote som geld bij zich heeft. Preventief fouilleren om de handhaving te vergemakkelijken […] is een vergaande maatregel die slechts mogelijk is in geval van dreigende ongeregeldheden door de aanwezigheid van wapens.”

Overigens zijn er wel mogelijkheden om op te treden tegen ‘onverklaarbaar vermogen’, stelt het college. Dat houdt in dat de politie geld in beslag kan nemen als bij de aanhouding van een persoon een grote som contant geld wordt aangetroffen waarvoor die persoon geen goede verklaring heeft.