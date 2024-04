Gemeente Utrecht presenteert plan voor Overvecht; bewoners uiten zorgen over sloop en slechte bereikbaarheid

De komende jaren gaat er veel veranderen in de Utrechtse wijk Overvecht. Als het aan de gemeente ligt komen er nieuwen woningen, komt er meer groen, wordt het openbaar vervoer aangepakt en wordt de wijk verkeersveiliger. Bewoners zeggen zich zorgen te maken over de sloop van bestaande huizen en over de bereikbaarheid van Overvecht.

Alle plannen van de gemeente staan in de ‘omgevingsvisie Overvecht 2040’ en geven een beeld van hoe de wijk er over ruim vijftien jaar ongeveer uit moet komen te zien. In die visie is onder andere te lezen dat er ten minste 5.000 extra woningen in de wijk gebouwd moeten worden en ook dat het totale woningaanbod meer variatie kent dan nu.

Daarnaast komt er bijna 75 hectare extra groen bij, wordt het openbaar vervoer verbeterd en worden straten afgesloten voor auto’s om daarmee de buurten in de wijk veiliger te maken.

Dit alles heeft echter wel een prijs. “De realisatie van de doelstellingen en het tempo daarvan is mede afhankelijk van de beschikbare middelen”, schrijft het college van B&W. “Projecten zullen pas starten wanneer er voldoende financiële middelen binnen de programmabegroting beschikbaar zijn.”

Sloop

Bovendien zal er op sommige plekken ook gesloopt moeten worden om de plannen uit te voeren, ook al zegt de gemeente hier terughoudend mee te zijn. “We stellen dit alleen voor als we ervan overtuigd zijn dat dit nodig is voor een substantiële verbetering van de buurt of bijdragen aan de stadsbrede opgave zoals het tekort aan woningen.”

Aan bijvoorbeeld de Vader Rijndreef en de Camera Obscuradreef zijn al woningen gesloopt en dat geldt ook voor de Ivoordreef. Aan de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef liggen plannen om huizen te slopen om plek te maken voor een middelbare school, een sporthal en nieuwe woningen.

Reacties

Tijdens verschillende bijeenkomsten is gebleken dat bewoners en ondernemers zich zorgen maken over de sloop van bestaande woningen, maar ook over de bereikbaarheid vanwege het plan om wegen af te sluiten. “We zijn ons bewust dat de keuzes die voorgesteld worden grote consequenties (kunnen) hebben voor bewoners en ondernemers”, schrijft het college.

Belanghebbenden kunnen nu ook reageren op deze plannen. Dat kan tot 20 mei. Daarna wordt de omgevingsvisie waar nodig aangepast en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit gebeurt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar.