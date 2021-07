Gemeente Utrecht probeert gekraakt Befu-terrein weer vrij te krijgen en zoekt tijdelijke invulling

De gemeente Utrecht zegt zich in te zetten om het voormalige Befu-terrein dat sinds vorige maand is gekraakt weer vrij te krijgen. Er wordt tegelijkertijd gekeken of het braakliggend stuk grond, waar in de toekomst woningen moeten komen, een tijdelijke invulling kan krijgen.

Een aantal mensen heeft in de week van 14 juni het terrein aan de Verlengde Hoogravenseweg gekraakt. Het gaat om het voormalige terrein van betonmolencentrale Befu dat naast Bar & Bistro Op Zuid ligt en tussen het Merwedekanaal en de Liesbosweg.

De gemeente is eigenaar van het terrein. Er lag een plan voor de bouw van 76 woningen, maar dat werd gedwarsboomd toen de Raad van State in 2019 een streep zette door het Tracébesluit Ring Utrecht. Onderdeel hiervan was namelijk dat het geluid van de A12 gedempt zou worden en dat was weer een voorwaarde voor woningbouw op het voormalige Befu-terrein.

Tijdelijke invulling

In 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nieuw Tracébesluit gepresenteerd en dat ligt nog bij de Raad van State. De gemeente onderzoekt daarom of een tijdelijke invulling op het braakliggend stuk grond tot de mogelijkheden behoort.

Daarnaast is de grond sterk verontreinigd. “Om de locatie in de toekomst geschikt te maken voor bewoning moet een bodemsanering worden uitgevoerd”, aldus de gemeente. Er is overigens geen gevaar voor de volksgezondheid als dit niet gedaan wordt, maar er kan geen voedsel worden verbouwd. De krakers zouden hierover zijn geïnformeerd.

De gemeente zegt verdere inhoudelijke en juridische stappen te nemen om het terrein weer vrij te krijgen.