Gemeente Utrecht roept Rijk op om met energiecompensatie voor studenten te komen

De gemeente Utrecht heeft samen met andere steden en politieke jongerenorganisaties de Rijksoverheid opgeroepen om met energiecompensatie voor studenten te komen. Studenten vallen tot op heden buiten de regeling die al geldt, maar dat staat op losse schroeven na een uitspraak van de rechtbank.

Er is op dit moment een energietoeslag waarmee bewoners met een bepaald maximum inkomen 1300 euro kunnen krijgen. In die regeling staat dat studenten hiervoor niet in aanmerking komen. De rechter heeft echter recent bepaald dat studenten als gehele groep niet zomaar uitgesloten mogen worden.

“Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties voor gemeenten”, schrijven de gemeentes samen in een brief. Het geld dat de gemeentes krijgen van het Rijk voor de energietoeslag zou namelijk onvoldoende zijn om ook alle studenten te compenseren.

Verder staat in de brief: “De nood begint op te lopen voor een grote groep studenten. Ook zij voelen de gevolgen van de gestegen prijzen. Niet iedere student heeft ouders die kunnen bijspringen of kan op een andere manier hulp krijgen. Zo dreigen jongeren, die op verschillende manieren zwaar zijn getroffen, nog een financiële tegenslag zelf op te moeten vangen.”

Misverstand

De verantwoordelijk wethouder in Utrecht, Linda Voortman, laat weten: “Het is een misverstand te denken dat studenten niét te maken hebben met gestegen energierekeningen. Er zijn studenten die hulp krijgen van bijvoorbeeld ouders, of via een bijbaantje. Maar een grote groep kan deze extra lasten niet zelf dragen. Wij hebben in Utrecht zo’n 33.000 uitwonende studenten en niet de middelen of de capaciteit lokaal een regeling op te tuigen. Met het nieuwe collegejaar voor de deur is het belangrijk studenten snel duidelijkheid te bieden over de energiecompensatie in de vorm van een landelijke oplossing.”

De gemeentes en politieke jongerenorganisaties vragen nu bij het Rijk om een oplossing en wijzen daarbij ook naar DUO. Deze landelijke organisatie heeft alle studenten in beeld en beschikt over de juiste rekeningnummers. Het inzetten van DUO zou efficiënter werken dan als alle losse gemeentes deze klus individueel moeten oppakken.