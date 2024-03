Gemeente Utrecht schiet 700.000 euro voor aan dB’s: ‘Dit is essentieel om door te gaan met verbouwen’

Het lijkt erop dat de gemeente Utrecht 700.000 euro gaat voorschieten aan dB’s, zodat de verbouwing niet stil komt te liggen. Dit bedrag krijgt de muzikale broedplaats van het consortium Cartesius, maar pas zodra dB’s is verhuisd. “We hebben dit geld nu nodig om de leveranciers te kunnen betalen”, zegt Paul de Brabander, eigenaar van dB’s.

DB’s moet vanwege nieuwbouwplannen noodgedwongen vertrekken uit het CAB-gebouw. Na lang zoeken werd aan de Vlampijpstraat een nieuwe locatie gevonden. De gemeente en het consortium Cartesius hebben beide toegezegd bij te dragen aan de verbouwing van deze locatie. In de tussentijd zijn de afspraken echter aangepast, waardoor dB’s verantwoordelijk werd voor een groter deel van de werkzaamheden. “En dat leidt tot een acuut financieel probleem voor dB’s”, schrijft het college van B&W.

Het consortium Cartesius heeft daarbij toegezegd 700.000 euro bij te dragen, maar ook dat dit bedrag pas wordt overgemaakt nadat de muzikale broedplaats is verhuisd. Het geld is echter nu nodig omdat de leveranciers betaald moeten worden en de gemeente wil dit bedrag daarom voorschieten.

Essentieel

“Het is essentieel om door te kunnen gaan”, zegt De Brabander. “Zonder dit geld stoppen de leveranciers met leveren.” Eerder gaf De Brabander al aan dat de kosten voor de verbouwing oplopen. Dit komt onder meer omdat alles simpelweg duurder is geworden, maar ook vanwege de bouw van een nieuwe verdieping boven de oefenstudio’s. “Hierdoor wordt dB’s straks voor nog meer mensen bereikbaar en deze vloer kan alleen nu, tijdens de verbouwing, gebouwd worden.”

Het college schrijft dat er nu een oplossing moet komen voor het gebrek aan ‘liquide middelen’, want anders kan de verbouwing pas weer opgepakt worden na 1 mei, de dag waarop dB’s moet verhuizen. “Als er niet met spoed een oplossing komt voor het cashflow probleem van dB’s, komt de verbouwing van de Vlampijpstraat 63 voorlopig tot stilstand en kan pas weer worden opgepakt na 1 mei.”

Overeenkomst

Daarom wil de gemeente de 700.000 euro, het bedrag dat dB’s pas na de verhuizing krijgt van het consortium Cartesius, voorschieten. Hierover wil het college een overeenkomst met beide partijen sluiten. “Deze overeenkomst is opgesteld op onze voorwaarden en dient als zodanig te worden ondertekend door dB’s, het consortium Cartesius en de gemeente Utrecht, en vindt terugbetaling uiterlijk op 30 mei 2024 plaats of zoveel later als dB’s het CAB gebouw heeft verlaten.”

Voordat het geld kan worden voorgeschoten moet de gemeenteraad zich over het plan buigen. Dat gebeurt later deze week.