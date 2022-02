Gemeente Utrecht schikt met DPG voor 50.000 euro na onrechtmatige ja-ja-sticker

De gemeente Utrecht heeft een schikking getroffen met DPG Media voor een bedrag van 50.000 euro. De gemeente betaalt dit bedrag omdat DPG een schadevergoeding eiste vanwege het invoeren van de ja-ja-sticker. Die sticker met bijbehorende regels is door de hoogste rechter van tafel geveegd.

Utrecht was de eerste gemeente waarin de ja-ja-sticker – waarmee bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen – niet alleen gold voor reclamefolders, maar ook voor huis-aan-huiskranten. De regel ging in op 1 januari 2020. Stadsblad Utrecht, een krant die toentertijd door DPG werd uitgegeven, stapte naar de rechter. De krant was het niet eens met de nieuwe regels omtrent de sticker omdat hun voortbestaan daardoor mogelijk in gevaar kwam.

Na verschillende rechtszaken heeft de hoogste rechter bepaald dat de sticker inderdaad onrechtmatig was. Het systeem – waarbij dus specifiek ook huis-aan-huiskranten geweerd konden worden – zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin de vrijheid van meningsuiting waaronder de persvrijheid wordt beschermd.

Het gemeentebestuur gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter. Er was ook al voor meer dan 111.000 euro uitgegeven aan juridische kosten. Ondertussen moesten DPG en de gemeente Utrecht ook nog rond de tafel om er samen uit te komen. Nu is bekend dat de gemeente een schikking heeft getroffen met DPG Media voor een bedrag van 50.000 euro.