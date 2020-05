Gemeente Utrecht sluit 2019 af met 82 miljoen euro in de plus

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar 82 miljoen euro overgehouden. Dit komt vooral omdat er veel geld is verdiend met de exploitatie van grond in Leidsche Rijn en het stationsgebied en omdat een aantal geplande uitgaven naar 2020 is verplaatst. Het overgebleven geld zal dit jaar echter hard nodig zijn vanwege de coronacrisis.



Met de jaarstukken legt het college van b en w verantwoording af over de gemeentefinanciën in het jaar 2019.

Waarom geld over?

Het resultaat van 82 miljoen euro in de plus moet deels worden gezien in het perspectief van de vele projecten die in de groeiende stad Utrecht lopen. Een belangrijke oorzaak van het resultaat is dat een deel van de geplande uitgaven enigszins is vertraagd.

Daarnaast ontving de gemeente eind 2019 geld van het Rijk, bedoeld voor langlopende projecten. Het betreft hier bijvoorbeeld extra geld voor de jeugdzorg. Dit geld wordt in het huidige en de komende jaren uitgegeven.

Ook is gewoon sprake van een aantal meevallers. Tot slot heeft de gemeente op advies van de accountant een andere boekhoudkundige beoordeling gedaan waardoor eenmalig geld eerder vrijkomt.

Coronavirus

Wethouder Anke Klein noemt het positieve saldo ‘fijn’, maar zegt tegelijkertijd dat het geen reden is voor de gemeente om zichzelf rijk te rekenen. “Een deel van de 82 miljoen euro heeft al een bestemming omdat bedragen geoormerkt zijn, of omdat de gemeenteraad een deel van deze gelden eerder voor een specifiek doel heeft bestemd en er reeds verplichtingen zijn aangegaan. Als er al sprake is van geld dat terugvloeit in de algemene middelen, zullen we dit hard nodig hebben voor de financiering van de maatregelen als gevolg van het coronavirus.”