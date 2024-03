Gemeente Utrecht sluit huurcontract af voor monumentale kantoorvilla Plompetorengracht

De gemeente Utrecht heeft een huurcontract afgesloten voor een monumentale kantoorvilla aan de Plompetorengracht. De afdeling Erfgoed gaat hier naartoe verhuizen. Volgens de gemeente was het eigen vastgoed niet geschikt en bleek na een lange zoektocht dit gebouw wel te voldoen. Het gaat om de huisnummers 15A en 17, wat Rijksmonumenten zijn.

De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht was op zoek naar een nieuw onderkomen. Het werd namelijk te druk in het stadhuis. Een woordvoerder laat weten dat het een lastige zoektocht was.

Zo werd er gezocht naar een gebouw in het centrum met de mogelijkheid om te laden en lossen. Archeologische vondsten worden namelijk naar deze plek gebracht, om gewassen, geconserveerd en verder onderzocht te worden. Daarom moet er een spoelruimte kunnen komen en zijn er faciliteiten nodig om vondsten te onderzoeken en te bewaren. Tevens moet er een ruimte komen waar een stabiel binnenklimaat kan heersen, om botresten goed te kunnen opslaan.

Volgens een woordvoerder was het eigen vastgoed van de gemeente niet geschikt en zijn er vele panden onderzocht. Uiteindelijk bleek de locatie aan de Plompetorengracht als beste uit de bus te komen. Het gebouw is zo’n 700 vierkante meter groot en heeft vier eigen parkeerplaatsen.

Expositiekasten

Het gebouw wordt vooral een kantoor en werkplaats. Wel komen er een aantal expositiekasten waar kleine groepen op uitnodiging kunnen komen kijken. In de kasten komt een kleine selectie van vondsten uit de Utrechtse archeologische en bouwhistorische collectie. In de archeologische werkplaats kunnen op uitnodiging studenten en schoolklassen komen kijken.

Het grootste deel van de archeologische collectie wordt overigens bewaard in het depot. Ook worden vondsten regelmatig tentoongesteld in openbare gebouwen op de plek waar ze gevonden zijn, zoals bibliotheken, buurthuizen, scholen en musea.

Wie een keer binnen wil kijken in het Rijksmonument kan op 14 september langskomen tijdens Open Monumentendag.