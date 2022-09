Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden

Vanwege een wetswijziging is de hulp die studerende jongeren met schulden van gemeenten kunnen krijgen veranderd. Kort gezegd komt het erop neer dat zij moeten werken om in aanmerking te komen voor een zogenoemd saneringskrediet, waarmee zij hun schulden afbetalen. De gemeente Utrecht noemt dit ‘onacceptabel’ en heeft zelf een regeling in het leven geroepen.

Als een jongere problematische schulden heeft koopt de gemeente dat af met een saneringskrediet. Met deze lening betaalt de jongere een vooraf afgesproken bedrag en de schuldeisers schelden de rest van de schuld kwijt. De hoogte van dit krediet hangt af van hoeveel er afgelost kan worden.

Vanwege de wetswijziging mag de gemeente geen saneringskrediet meer verstrekken aan studerende jongeren. “De wet schrijft namelijk voor dat je alleen nog kunt aflossen als je inkomen hebt. Studiefinanciering geldt niet als inkomen”, is te lezen in een brief van het college.

Onacceptabel

De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat jongeren een goede start hebben en juist in deze levensfase geholpen moeten worden om alle kansen te benutten. “Daarom vinden wij het onacceptabel als je als jongere zou moeten kiezen tussen het oplossen van schulden of het werken aan je toekomst door het volgen van een opleiding.”

Er is daarom besloten om jongeren met een studiefinanciering hetzelfde krediet te geven. Zij lossen echter niet af in geld, want, zo stelt de gemeente; “Werken aan je toekomst beschouwen we ook als oplossing voor je schuldprobleem.” Zolang de financiële situatie stabiel blijft en de jongere voortgang boekt op de studie worden de schulden in die periode kwijtgescholden.

Twee jaar

Wanneer de studie is afgerond moet de jongere wel weer beginnen met betalen. Na twee jaar wordt, net als in alle andere gevallen, gekeken of het restant van de schuld kan worden kwijtgescholden. Hier is echter wel een hele rits aan voorwaarden aan verbonden.

De kosten voor deze maatregel liggen op ongeveer 53.000 euro per jaar en de incidentele kosten voor compensatie van studerende jongen zal volgens de gemeente ongeveer hetzelfde bedragen.