Gemeente Utrecht stapt naar de rechter vanwege illegaal tentenkamp bij Fort Blauwkapel

De gemeente heeft een kort geding aangespannen tegen de groep die illegaal op het terrein van Fort Blauwkapel een tentenkamp heeft gezet. Dit schrijft de gemeente in een update over de stand van zaken omtrent het illegale tentenkamp. Naar aanleiding van verontrustende signalen van bewoners uit de omgeving van Fort Blauwkapel diende de VVD eind september schriftelijke vragen in bij het college.

Deze zomer werd nabij Fort Blauwkapel een stuk grond van de gemeente gekraakt. Sindsdien wonen daar mensen. De gemeente laat weten dat de situatie rondom dit illegale tentenkamp nog altijd actief wordt gemonitord. De politie vermoedt dat de groep recent is uitgebreid met 2 à 4 personen, wat het totaal op 12-15 personen brengt. De ontruiming van het illegale tentenkamp kan pas worden opgestart, wanneer de gemeente in het gelijk wordt gesteld tijdens het kort geding. De voorbereidingen hierop zijn in augustus 2025 van start gegaan en het kort geding zelf staat op 27 oktober 2025 gepland. De uitspraak volgt binnen twee weken.

Gestolen spullen

Een van de schriftelijke vragen van de VVD ging over de gestolen spullen die mogelijk op het terrein zouden staan. De gemeente bevestigt dat er op aanwijzen van buurtbewoners een gestolen fiets, een fietskar en een gestolen barbecue zijn teruggevonden. “Deze zijn samen met de politie teruggehaald. Wanneer er aangifte van diefstal wordt gedaan bij de politie, kunnen zij de zaak in onderzoek nemen”, aldus het college. Er wordt echter benoemd dat er hierover tot op heden geen aangiften bij de politie zijn binnengekomen.

Hulptraject van Stichting Barka

Stichting Barka, een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van dakloze en kwetsbare mensen, is in het verleden bij het tentenkamp langsgeweest om met de bewoners in gesprek te gaan en hen een hulptraject aan te bieden. Dit heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd. De VVD verzocht de gemeente om stichting Barka nogmaals naar Fort Blauwkapel te sturen, waarop de gemeente antwoordde: “De stichting is vrijwel dagelijks aanwezig om de bewoners te motiveren hulp te accepteren, maar tot nu toe is hun aanbod niet aangenomen door de bewoners. Opnieuw het gesprek aangaan is een van de doorlopende acties van Barka”. In het antwoord van de gemeente werd daarnaast ook gemeld dat al een deel van de groep is uitgeprocedeerd in een Barka-traject of uit vrije wil op het tentenkamp verblijft en weigert weg te gaan.

Dagelijkse ronde en monitoring

Als reactie op de vraag van de VVD-fractie omtrent het waarborgen van het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners van Fort Blauwkapel in de periode voorafgaand aan de ontruiming, laat de gemeente weten dat de politie en de boa’s de locatie vrijwel dagelijks meenemen in hun rondes.

Ten slotte gaf het college ook antwoord op de vraag hoe er door gemeente Utrecht wordt gemonitord op het ontstaan van deze en (mogelijke) andere illegale tentenkampen. Hierop gaven ze het volgende antwoord: “Als wij in de openbare ruimte tentenkampen aantreffen, treden wij alleen op wanneer er sprake is van overlast, een veiligheidsrisico en/of schade aan de openbare ruimte. De eerste stap hierbij is het wijzen op de beschikbare zorg- en hulpverlening. Wanneer de situatie niet verandert, wordt overgegaan tot het verwijderen van de aangetroffen spullen”. De gemeente geeft daarbij aan dat er tussen de aankondiging en het daadwerkelijk verwijderen een termijn geldt waarbinnen de betrokkene de gelegenheid krijgt om de spullen zelf te verwijderen.

Bij de situatie rondom het tentenkamp bij Fort Blauwkapel ligt dit alleen net iets anders, laat de gemeente weten. “Deze locatie ligt niet in de openbare ruimte. Handhaving op basis van de APV is bij het tentenkamp Fort Blauwkapel daarom niet mogelijk”, aldus het college. “Voor terreinen die eigendom van de gemeente zijn, niet zijn verhuurd en die geen openbare ruimte zijn, wordt in eerste instantie in gesprek gegaan met personen die op het perceel verblijven, met het verzoek om het terrein te verlaten.” De gemeente voegt hieraan toe dat op het moment dat de personen het terrein niet vrijwillig verlaten, het OM beoordeelt of er aanleiding is voor een spoedontruiming.