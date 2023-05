Gemeente Utrecht start deze maand nog met tussentijdse aanpassingen in Park Paardenveld

De gemeente Utrecht start deze maand nog met enkele aanpassingen in Park Paardenveld. Met de aanpassingen die op korte termijn gedaan worden, is het park volgens de gemeente ook aankomende zomer een aantrekkelijke bestemming. Park Paardenveld moet een ‘volwaardig en levendig stadspark’ worden, als onderdeel van het Singelpark Noord. Volgend jaar moet de grootschalige verbouwing beginnen.



Park Paardenveld is een populair stukje groen en een plek waar zo nu en dan een evenement plaatsvindt. De nieuwe inrichting van het park zal inspelen op het intensieve gebruik. De gemeente Utrecht schreef eerder dit jaar: “Het park moet straks een volwaardig stadspark zijn met in alle seizoenen van het jaar, voor jong en oud, een fijne plek om te ontspannen, te sporten, elkaar te ontmoeten en te genieten van de natuurgroen.”

De gemeente riep bewoners op om mee te denken over de plannen om Park Paardenveld in Utrecht volwaardig en levendig te maken. De gemeente schreef toen: “Het park moet straks een volwaardig stadspark zijn met in alle seizoenen van het jaar, voor jong en oud, een fijne plek om te ontspannen, te sporten, elkaar te ontmoeten en te genieten van de natuurgroen.”

Belangrijkste aanpassingen

Om ook deze zomer het park aantrekkelijk te maken, worden er deze maand nog enkele aanpassingen gedaan. “Uitgangspunt is dat we alleen kleine aanpassingen doen op basis van beschikbaar materiaal zodat de kosten beperkt blijven”, zo laat de gemeente weten in een brief aan de raad. Deze aanpassingen komen volgens de gemeente voort uit ideeën van de omgeving.

Ten eerste wordt de verharding die nodig was voor Roost, inclusief de parkeerplekken en de half-pipe in het park, weggehaald. Verder wordt er een klein podium geplaatst voor kleinschalige activiteiten. “Samen met de omgeving onderzoeken en organiseren we welke activiteiten mogelijk zijn.”

Een andere aanpassing die deze maand gedaan wordt is het verbeteren en realiseren van een groot centraal grasveld en het inzaaien van de randen van het park met kruidenmengsel. Als onderdeel van een pilot wordt er daarnaast meubilair geplaatst dat verplaatsbaar is. “Dit is een uitwerking van de toezegging aan de raad om de mogelijkheden voor een openbaar terras te onderzoeken”, zo is in de raadsbrief te lezen.

Als laatste creëert de gemeente ruimte voor ‘horeca op wielen’ en een groter terras bij de JEU de boules bar. “We onderzoeken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Definitieve herinrichting

De gemeente is gestart met het definitieve ontwerp van het park. Het streven is om voor de zomer van 2024 te beginnen met deze herinrichting. “Door niet te wachten op de definitieve herinrichting en wel de eerste aanpassingen te doen, genieten Utrechters dit jaar al van een mooier park.”

Ook leert de gemeente hierdoor wat wel en niet werkt. Zo ziet de gemeente bijvoorbeeld een mogelijk spanningsveld tussen het intensieve gebruik en de ambities voor meer groen in het park. Daarom gaat de gemeente de tussentijdse aanpassingen in het park ook gebruiken om te kijken hoe deze twee functies zich tot elkaar verhouden.



In de tussentijd werkt de gemeente, samen met de omgeving, aan een permanente inrichting van het park.