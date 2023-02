Gemeente Utrecht start test met parkeren op afstand in Rivierenwijk en Europalaan-Noord

Bewoners in Rivierenwijk en het gebied Europalaan-Noord kunnen vanaf 1 mei deelnemen aan een test om hun auto met korting te parkeren in P+R Westraven. Iedereen die deelneemt ontvangt een tegoed dat kan worden ingezet voor deelmobiliteit en openbaar vervoer. Via deze test onderzoekt de gemeente Utrecht onder welke voorwaarden het voor bewoners aantrekkelijk is om hun auto op afstand te parkeren.

De test met parkeren op afstand start vanaf 1 mei en duurt een jaar. Op 1 mei wordt dan ook in het westelijk deel van Rivierenwijk betaald parkeren ingevoerd. Vooral bewoners die bijvoorbeeld hun auto weinig gebruiken of bewoners die op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning, kan deelname aan de test volgens de gemeente interessant zijn.

De gemeente Utrecht werft ongeveer 50 deelnemers in Rivierenwijk en het parkeerrayon Europalaan Noord, dat ten noorden van de Beneluxlaan ligt. De gemeente heeft ervoor gekozen om daar deelnemers te werven vanwege de beperkte afstand tot de P+R Westraven, de invoering van betaald parkeren in het westelijk deel van Rivierenwijk en de verkeershinder op de wegen naar Rivierenwijk door wegwerkzaamheden.

Inhoud van de test

De mensen die aan de test deelnemen leveren tijdelijk hun parkeervergunning of plek op de wachtlijst in, maar behouden dezelfde rechten. In ruil daarvoor ontvangen de deelnemers een P+R abonnement voor 2 euro per maand waarmee ze zeker zijn van een overdekte plek in de parkeergarage Westraven. Daarnaast krijgen de participanten een tegoed van 240 euro per jaar in een app waardoor ze gebruik kunnen maken van bus, tram of deelvervoer.

Verder mogen zij per maand vier uur gratis voor de deur parkeren. Wel moeten de deelnemers drie keer aanwezig zijn bij een gesprek dat de gemeente Utrecht organiseert met andere deelnemers en bewoners.

Realistisch

Met de test van het parkeren op afstand kan de gemeente onderzoeken of de prijs realistisch is, welke kwaliteitseisen bewoners aan de parkeergarage stellen en hoe zij reizen van en naar de garage. Na de pilot kunnen deelnemers hun parkeervergunning weer terugvragen.

Eind februari ontvangen bewoners van de wijk Rivierenwijk en het gebied Europalaan-Noord een wijkbericht over de test. Op donderdag 16 maart organiseert de gemeente Utrecht een online bijeenkomst over de pilot parkeren op afstand.