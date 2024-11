Gemeente Utrecht tevreden over verloop eerste veggieweek, ‘maar hadden gehoopt op meer aanmeldingen’

De gemeente Utrecht is tevreden over het verloop van de allereerste zogenoemde veggieweek, die in de stad werd gehouden van 30 september tot 6 oktober. Tijdens die week wilde de gemeente samen met andere organisaties vegetarische opties in de horeca stimuleren. Er waren wel kanttekeningen. Zo hoopt de gemeente dat er meer horecazaken aansluiten bij het initiatief, mocht het nogmaals worden georganiseerd.

Samen met Utrecht Marketing en Koninklijke Horeca Nederland schonk de gemeente een week lang extra aandacht aan de voordelen van een vegetarisch voedingspatroon. Zo konden horecazaken zich aanmelden bij het initiatief en hun vegetarische gerechten meer onder de aandacht brengen. Het was de eerste keer dat de gemeente de vegetarische week organiseerde.

Lage kant

De reactie op de veggieweek is volgens de gemeente positief geweest. De gemeente is samen met KHN en Utrecht Marketing aan het kijken of ze de veggieweek in de toekomt verder kunnen voortzetten. Zo is te lezen in een antwoord op vragen die de Partij van de Dieren over het initiatief stelden: “De Veggieweek is zodanig ontwikkeld dat deze eventueel herhaalbaar is met beperkte inzet van geld en middelen.”

Hoewel de ondernemers die deelnamen aan de veggieweek te spreken waren over het initiatief, hoopt de gemeente wel dat er in de toekomst meer horecauitbaters meedoen. “In totaal hebben 13 horecagelegenheden zich aangesloten bij de veggieweek. Hoewel we daar blij mee zijn, vinden we dat dit aantal aan de lage kant is. We hoopten op meer aanmeldingen.”

Juridisch kader

Los van een veggieweek ziet de gemeente ook geen noodzaak om een vegetarisch of veganistisch dieet verder in de schijnwerpers te zetten. “De actie zoals is geweest achten wij passend vanuit de gemeentelijke rol: op een positieve manier stimuleren. De gemeente kan dit (een andere aanpak, red.) niet voorschrijven, daarvoor ontbreekt juridisch kader.” Bovendien zegt de gemeente ook niet het geld te hebben voor verdere acties.

De gemeente zegt de bal daarom neer te leggen bij de ondernemers. “Gezien de groeiende vraag naar vegetarische en duurzame producten liggen hier kansen voor ondernemers. Het is aan de ondernemers en de branchevereniging om dit zelf op te pakken.”