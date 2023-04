Gemeente Utrecht treft direct maatregelen bij plek van dodelijk ongeval Biltse Rading

De gemeente Utrecht heeft borden en hekken geplaatst bij de oversteek van de Biltse Rading waar vorige week een dodelijk ongeval plaatsvond. Het gaat om tijdelijke maatregelen. De gemeente onderzoekt of het recente ongeluk aanleiding is om versneld permanente maatregelen uit te voeren.

Vrijdag stak een 66-jarige vrouw uit Woerden met twee kinderen de Biltse Rading over. De vrouw en een van de kinderen werden aangereden door een automobilist en zij bezweken allebei aan hun verwondingen. Het andere kind bleef ongedeerd.

Een groep omwonenden is naar aanleiding van het ongeluk een petitie gestart die met name met buurtbewoners en andere betrokkenen is gedeeld. Ze zeggen dat ze zich al langer zorgen maken over de verkeersveiligheid van de locatie. De gemeente zegt ook al langer aandacht te hebben voor de verkeerssituatie aldaar.

De gemeente heeft nu direct enkele maatregelen genomen. Er zijn borden geplaatst langs de autoweg en er worden vandaag nog tekstkarren geplaatst. Ook zijn er hekken geplaatst tussen de bushalte en de voetgangersoversteek om te voorkomen dat mensen bij de bus oversteken. Ook verwijzen tekstborden naar de tunnel die zo’n 200 meter verderop ligt. De toegang tot de tunnel gaat verbeterd worden. Verder onderzoekt de gemeente of het recente ongeluk aanleiding is om versneld permanente maatregelen uit te voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot die tijd zijn deze tijdelijke maatregelen genomen.