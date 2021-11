Gemeente Utrecht trekt 700.000 euro uit om probleem ‘nationaliteit onbekend’ aan te pakken

De gemeente Utrecht trekt 700.000 euro uit om te proberen de nationaliteit van zogenoemde staatlozen te achterhalen. In november van dit jaar registreerden een kleine 900 personen zich in de stad met ‘nationaliteit onbekend’.

Het gaat om mensen met een verblijfsvergunning, die hier dus legaal zijn, maar niet aan hebben kunnen tonen of zij staatloos zijn of een nationaliteit hebben. Het probleem heeft verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders geen nationaliteit bezitten omdat ze geen nieuwe kregen toen hun land ophield te bestaan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd toen de Sovjet-Unie uiteenviel.

Daarnaast is het zo dat sommige nationaliteiten alleen doorgegeven kunnen worden via de vader. Een kind van een alleenstaande moeder krijgt in zo’n geval dus geen nationaliteit. En sommige mensen gooien hun identiteitspapieren simpelweg weg in de hoop dat ze hier asiel kunnen krijgen. Kinderen van deze ouders hebben dan ook geen nationaliteit.

Plan

Samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt de gemeente dit najaar een plan om de dossiers met nationaliteit onbekend verder te onderzoeken. “Utrecht staat een intensieve en gestructureerde aanpak voor ogen. Hierbij gaan we fasegewijs per doelgroep aan de slag met individuele dossiers”, schrijft het college in een brief aan de raad. Het zou vaak gaan om complexe buitenlandse documenten, complexe buitenlandse wetgeving en complexe situaties waar mensen zich bevinden.

Wethouder Maarten van Ooijen zegt dat het wellicht lijkt te gaan om een ‘juridisch detail’, maar dat zo’n stempel grote impact heeft op mensen en gezinnen. “Zij wonen al lang in Nederland, gaan hier naar school, werken; maar zijn geen Nederlander.”

Daarnaast zegt Van Ooijen dat de gemeente op voorhand geen garanties kan geven dat iemand uiteindelijk toch een nationaliteit krijgt. “Het kan zijn dat het alsnog niet lukt vanwege het ontbreken van cruciale informatie of dat de uitkomsten of consequenties van een wijziging niet altijd wenselijk wordt geacht door de inwoner.”

Landelijk

Tot slot wil Utrecht een landelijk voortrekkersrol nemen met de oprichting van een expertgroep, die bestaat uit gemeenten, ketenpartners en belangenbehartigers. Hierdoor zouden de dossiers beter beoordeeld kunnen worden.

Deze expertgroep moet een kennisnetwerk opbouwen, complexe casussen en twijfelgevallen met elkaar bespreken, en kijken of er mogelijkheden zijn om te helpen bij het verzamelen van bewijs. “Daarnaast worden knelpunten in de wet- en regelgeving gesignaleerd en nieuwe inzichten gedeeld”, is te lezen in de raadsbrief.