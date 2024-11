Gemeente Utrecht trekt portemonnee omdat renovatie vlampijpateliers duurder is dan verwacht

De renovatie van de vlampijpateliers blijkt duurder uit te vallen dan verwacht. Ondanks dat de huurprijs hierdoor hoger wordt, vallen de ruimtes straks nog steeds in de categorie ‘betaalbare broedplaatsen’. Dit komt mede door een extra bijdrage van de gemeente Utrecht.

De vlampijpateliers is opgedeeld in twee delen. Deel A ligt inmiddels tegen de vlakte en op deze plek komt nieuwbouw. Deel B wordt gerenoveerd en uit onderzoek bleek al dat de staat hiervan slechter was dan verwacht. Na aanvullend onderzoek blijkt nu dat de renovatie nog steeds mogelijk is.

Goedkoper

Daarnaast blijkt ook dat renoveren goedkoper is dan nieuwbouw. Dat komt mede door een subsidie die in de tussentijd is toegekend en niet kan worden ingezet bij nieuwbouw. Desondanks valt de renovatie duurder uit dan verwacht.

“Naast de hogere kosten voor de werkzaamheden, zoals het repareren van de constructie en verwijderen van Chroom6, zijn prijsstijgingen en renteverhoging een feit”, schrijft het college van B&W.

Binnen de bandbreedte

Vanwege de hogere renovatiekosten, zal ook de huurprijs hoger uitvallen. “Maar door een extra bijdrage van de gemeente is deze nog steeds binnen de bandbreedte voor betaalbare permanente broedplaatsen.” Om de huur zo laag mogelijk te houden wordt in het hele proces gekeken waar op ‘creatieve wijze’ bezuinigd kan worden.

Ook is nu de ontwerpfase voor deel B aangebroken. Met de hulp van onder meer voormalige huurders wordt gekeken hoe dit deel vorm moet krijgen. “We verwachten het gebouw begin 2027 weer in gebruik te nemen als mooie inspirerende culturele broedplaats”, schrijft het college tot slot.