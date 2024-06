Gemeente Utrecht trekt portemonnee voor groene daken van bewoners en bedrijven; subsidieregeling breidt uit

De subsidieregeling voor groene daken voor bewoners en bedrijven wordt uitgebreider. Er kan geld worden gekregen voor kleineren daken, de subsidie per vierkante wordt hoger en bedrijven kunnen veel meer geld krijgen.

Inwoners en bedrijven in de stad die graag een groen dak willen, een dak met sedum, planten of struiken, kunnen geld krijgen van de gemeente. De subsidieregeling is al sinds 2009 van kracht en is het ene jaar populairder dan het andere jaar.

Sinds de invoering van de regeling is in totaal 13 hectare groen dak aangelegd. Eerder bleek uit onderzoek dat ongeveer 500 hectare dakoppervlak in de stad geschikt is voor de aanleg van een groen dak. Groene daken isoleren het huis, houden regenwater vast en zorgen voor meer leefruimte voor insecten.

De subsidieregeling wordt vanaf 1 juli nog uitgebreider. Omdat door inflatie ook het aanleggen van een groen dak duurder is geworden, wordt de subsidie per vierkante meter verhoogd. Ook wordt het minimum oppervlak dat men aan moet leggen voor de subsidie verlaagd van 10 m2 naar 6 m2 groen dak. Bewoners kunnen maximaal 20.000 euro krijgen voor het aanleggen van een groen dak. De subsidie mag niet meer zijn dan 50 procent van de kosten.

Voor stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen wordt de maximale subsidie meer dan verdubbeld, tot 50.000 euro. U-pashouders kunnen een groen dak zelfs volledig vergoed krijgen.